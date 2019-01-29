Главная Новости Культура и Туризм В ХНАТОБе поставят балет на музыку композитора, который никогда не писал балетов
29.01.2019  16:01   

В ХНАТОБе поставят балет на музыку композитора, который никогда не писал балетов

Схид Опера готовит премьеру балета «Мистерии Пандоры» на музыку Рихарда Вагнера по специально написанному к этому спектаклю оригинальному либретто.


// Схид Опера

Этот проект станет постановочным дебютом для заслуженной артистки Украины Антонины Радиевской, которая в прошлом году заняла должность художественного руководителя балета Схид Опера и является автором этой постановки.

События древнегреческого мифа о Пандоре переносятся в наши дни.

«Мы знаем о бедах и страданиях, которые обрушились на мир после того, как Пандора открыла запретный ящик. Но забываем, что вместе с ними в ларце была заключена и Надежда. Думаю, именно благодаря ей, человечество не погибло и научилось сосуществовать с бедствиями, которые вошли в нашу жизнь. Именно об этом я и хочу сказать зрителю: надежда, любовь и вера – наши главные опоры, благодаря им мы и живем. Этой идее и посвящено либретто, которое я создала в сотрудничестве с уважаемым доктором искусствоведения, профессором Александром Чепаловым», - рассказала Антонина Радиевская.

Кроме оригинального либретто, особенностью постановки является использование музыки Вагнера.

Радиевская отметила, что Вагнер не писал музыки для балета, однако многие его оперные увертюры настолько объемны и эмоциональны, что такое переложение напрашивается.

«В истории мирового театра подобные музыкальные эксперименты известны, но в Украине это делается впервые. Музыка Вагнера настолько многогранна, что работа с ней и артистам балета, и мне как балетмейстеру, доставляет истинное удовольствие», - отметила А. Радиевская.

Главный дирижер Схид Опера Дмитрий Морозов, который вместе с дирижером Павлом Багинским является соавтором музыкальной редакции балета, отметил, что для спектакля подбирались фрагменты из разных произведений Вагнера, и они компонуются исходя из характера тех или иных сцен.

«Мы взяли фрагменты из симфонии Вагнера, а также из его оперных произведений, таких как «Парсифаль», «Летучий голландец», «Тристан и Изольда», «Золото Рейна» и создали из них единое полотно. В таком объеме музыка Вагнера не звучала с харьковской оперной сцены с 1935 года. То есть уже почти сто лет полноценных постановок по Вагнеру в Харькове не было, его музыка лишь изредка исполнялась в концертных программах», – отметил Д.Морозов.

Сценографию и костюмы для балета создает заслуженный артист Украины Александр Лапин.

Премьера спектакля намечена на 23–24 февраля.

Тэги:  балет, схид опера, хнатоб, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Общество Дети приготовили премьеру балета ко Дню Харькова 12.11 Культура и Туризм В Харькове покажут новую «Снежную королеву» – с пантомимой и народными танцами 09.08 Культура и Туризм Золушка и Снежная королева: в ХНАТОБе готовят два премьерных балета
 
 

Видео

На Салтовке утром сгорел торговый центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 