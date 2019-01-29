29.01.2019 16:01

В ХНАТОБе поставят балет на музыку композитора, который никогда не писал балетов

Схид Опера готовит премьеру балета «Мистерии Пандоры» на музыку Рихарда Вагнера по специально написанному к этому спектаклю оригинальному либретто.



// Схид Опера

Этот проект станет постановочным дебютом для заслуженной артистки Украины Антонины Радиевской, которая в прошлом году заняла должность художественного руководителя балета Схид Опера и является автором этой постановки.



События древнегреческого мифа о Пандоре переносятся в наши дни.



«Мы знаем о бедах и страданиях, которые обрушились на мир после того, как Пандора открыла запретный ящик. Но забываем, что вместе с ними в ларце была заключена и Надежда. Думаю, именно благодаря ей, человечество не погибло и научилось сосуществовать с бедствиями, которые вошли в нашу жизнь. Именно об этом я и хочу сказать зрителю: надежда, любовь и вера – наши главные опоры, благодаря им мы и живем. Этой идее и посвящено либретто, которое я создала в сотрудничестве с уважаемым доктором искусствоведения, профессором Александром Чепаловым», - рассказала Антонина Радиевская.



Кроме оригинального либретто, особенностью постановки является использование музыки Вагнера.



Радиевская отметила, что Вагнер не писал музыки для балета, однако многие его оперные увертюры настолько объемны и эмоциональны, что такое переложение напрашивается.



«В истории мирового театра подобные музыкальные эксперименты известны, но в Украине это делается впервые. Музыка Вагнера настолько многогранна, что работа с ней и артистам балета, и мне как балетмейстеру, доставляет истинное удовольствие», - отметила А. Радиевская.



Главный дирижер Схид Опера Дмитрий Морозов, который вместе с дирижером Павлом Багинским является соавтором музыкальной редакции балета, отметил, что для спектакля подбирались фрагменты из разных произведений Вагнера, и они компонуются исходя из характера тех или иных сцен.



«Мы взяли фрагменты из симфонии Вагнера, а также из его оперных произведений, таких как «Парсифаль», «Летучий голландец», «Тристан и Изольда», «Золото Рейна» и создали из них единое полотно. В таком объеме музыка Вагнера не звучала с харьковской оперной сцены с 1935 года. То есть уже почти сто лет полноценных постановок по Вагнеру в Харькове не было, его музыка лишь изредка исполнялась в концертных программах», – отметил Д.Морозов.



Сценографию и костюмы для балета создает заслуженный артист Украины Александр Лапин.



Премьера спектакля намечена на 23–24 февраля.