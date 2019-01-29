В Харькове откроется выставка картин с энергетической силой мантр

29.01.2019 17:02

31 января в 17:00 в выставочном центре «Бузок» откроется выставка Елены Каверзиной «Это – мои ощущения».

Посмотреть работы Елены Каверзиной можно с 30 января по 9 февраля.

«У меня нет любимого направления в живописи. Я пишу то, что на данный момент живет во мне. Сегодня это могут быть потусторонние цветы, завтра – животные, потом – энергии, обереги и маски. Это – мои ощущения!», - говорит о своем творчестве автор.

Художница призналась, что неотъемлемой частью при написании картин стали мантры. «Мои полотна впитали их энергетическую силу», – сказала она.