В Харькове откроется выставка картин с энергетической силой мантр

31 января в 17:00 в выставочном центре «Бузок» откроется выставка Елены Каверзиной «Это – мои ощущения».
Посмотреть работы Елены Каверзиной можно с 30 января по 9 февраля.
«У меня нет любимого направления в живописи. Я пишу то, что на данный момент живет во мне. Сегодня это могут быть потусторонние цветы, завтра – животные, потом – энергии, обереги и маски. Это – мои ощущения!», - говорит о своем творчестве автор.
Художница призналась, что неотъемлемой частью при написании картин стали мантры. «Мои полотна впитали их энергетическую силу», – сказала она.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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