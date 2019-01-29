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29.01.2019  19:31   

Харьков – театральный, сладкий, университетский и религиозный: в городе разработали 9 новых туристических маршрутов

В 2018 году Харькове разработали девять тематических и провели 25 социальных экскурсий.


// wikimedia.org

Об этом сообщили в Департаменте международного сотрудничества, подводя итоги работы за прошедший год.

Так, совместно с КП «Центр развития международного сотрудничества» были разработаны такие туристические маршруты: «Харьков - университетский город», «Искренне о вере. Религии мира», «Вокзалы, вагоны, перроны (Харьков железнодорожный)», «Сказочный мир сладостей», «Где казак, там и свобода», «Весь мир - театр. Харьков театральный», «Тайны археологии Харькова», «Харьков сильный, Харьков спортивный», «Зеленые легкие города. Парки, сады, фонтаны».

Кроме того, в прошлом году было проведено 25 социальных экскурсий. В мероприятиях приняли участие более 1 тыс. детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных и малообеспеченных семей, из числа вынужденных переселенцев и семей участников АТО, а также люди пенсионного возраста и ветераны.

В рамках Дней европейского наследия и с целью привлечения внимания общественности к памятникам архитектуры прошли три интерактивные экскурсии в помещении бывшего театра-цирка Грикке, которые посетили более 200 харьковчан.

По итогам 2018 года, по версии портала «Zruchno.Travel», Харьков вошел в Топ-10 туристических городов Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  туризм, экскурсия, харьков
 
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