Харьков – театральный, сладкий, университетский и религиозный: в городе разработали 9 новых туристических маршрутов

В 2018 году Харькове разработали девять тематических и провели 25 социальных экскурсий.
Об этом сообщили в Департаменте международного сотрудничества, подводя итоги работы за прошедший год.
Так, совместно с КП «Центр развития международного сотрудничества» были разработаны такие туристические маршруты: «Харьков - университетский город», «Искренне о вере. Религии мира», «Вокзалы, вагоны, перроны (Харьков железнодорожный)», «Сказочный мир сладостей», «Где казак, там и свобода», «Весь мир - театр. Харьков театральный», «Тайны археологии Харькова», «Харьков сильный, Харьков спортивный», «Зеленые легкие города. Парки, сады, фонтаны».
Кроме того, в прошлом году было проведено 25 социальных экскурсий. В мероприятиях приняли участие более 1 тыс. детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных и малообеспеченных семей, из числа вынужденных переселенцев и семей участников АТО, а также люди пенсионного возраста и ветераны.
В рамках Дней европейского наследия и с целью привлечения внимания общественности к памятникам архитектуры прошли три интерактивные экскурсии в помещении бывшего театра-цирка Грикке, которые посетили более 200 харьковчан.
По итогам 2018 года, по версии портала «Zruchno.Travel», Харьков вошел в Топ-10 туристических городов Украины.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: