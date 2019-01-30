В Харькове покажут платья с авторской росписью, победившие на международном этническом марафоне

30.01.2019 10:59

С 31 января по 25 февраля в Областном центре культуры пройдет выставка работ Олеси Вакуленко.

Автор экспозиции «Ой, радуйся, земле!» – молодая харьковская художница и дизайнер, член Национального союза мастеров народного искусства Украины, самый молодой представитель художественной династии Самарской-Вакуленко.

Олеся проиллюстрировала более 20 книг для различных издательств Харькова, Киева и Львова, а также является автором нескольких антистресс-раскрасок по мотивам украинского народного искусства, первая из которых - «Я люблю Украину», стала бестселлером 2015 года. Работы Олеси выставлялись на многочисленных коллективных и персональных выставках в Украине, Франции, Германии, Польши, Словакии, Сербии, Казахстане и т.д.

Одежда с ее авторской росписью была представлена на многих показах в Украине и за рубежом, а коллекция платьев «Древо жизни» получила І место на международном модном этническом марафоне в рамках международной выставки «Экспо-2017» в Астане (Казахстан). Также Олеся неоднократно была отмечена стипендиями Президента Украины для молодых мастеров народного искусства.

На выставке будут представлены работы в разных видах искусства: декоративной росписи, вышивки, графики. «Изюминкой» экспозиции являются платья из авторской коллекции эксклюзивной одежды с авторской росписью «Древо жизни» и разрисованная посуда. Все произведения созданы в оригинальном стиле по мотивам украинского народного искусства.

Открытие выставки состоится 31 января в 16:00.

Вход – свободный по адресу: ул. Пушкинская, 62, зал 2-го этажа.

Справки - по тел.: (057) 725-12-46; (057) 725-12-47.