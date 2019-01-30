Главная Новости Культура и Туризм В Харькове покажут платья с авторской росписью, победившие на международном этническом марафоне
30.01.2019  10:59   

В Харькове покажут платья с авторской росписью, победившие на международном этническом марафоне

С 31 января по 25 февраля в Областном центре культуры пройдет выставка работ Олеси Вакуленко.


//nakipelo.ua
Автор экспозиции «Ой, радуйся, земле!» – молодая харьковская художница и дизайнер, член Национального союза мастеров народного искусства Украины, самый молодой представитель художественной династии Самарской-Вакуленко.

Олеся проиллюстрировала более 20 книг для различных издательств Харькова, Киева и Львова, а также является автором нескольких антистресс-раскрасок по мотивам украинского народного искусства, первая из которых - «Я люблю Украину», стала бестселлером 2015 года. Работы Олеси выставлялись на многочисленных коллективных и персональных выставках в Украине, Франции, Германии, Польши, Словакии, Сербии, Казахстане и т.д.

Одежда с ее авторской росписью была представлена на многих показах в Украине и за рубежом, а коллекция платьев «Древо жизни» получила І место на международном модном этническом марафоне в рамках международной выставки «Экспо-2017» в Астане (Казахстан). Также Олеся неоднократно была отмечена стипендиями Президента Украины для молодых мастеров народного искусства.

На выставке будут представлены работы в разных видах искусства: декоративной росписи, вышивки, графики. «Изюминкой» экспозиции являются платья из авторской коллекции эксклюзивной одежды с авторской росписью «Древо жизни» и разрисованная посуда. Все произведения созданы в оригинальном стиле по мотивам украинского народного искусства.

Открытие выставки состоится 31 января в 16:00.

Вход – свободный по адресу: ул. Пушкинская, 62, зал 2-го этажа.

Справки - по тел.: (057) 725-12-46; (057) 725-12-47.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Общество «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с Валентиной Олемпиюк-Винниковой 29.01 Культура и Туризм В Харькове откроется выставка картин с энергетической силой мантр 28.01 Культура и Туризм Выставку известного украинского графика презентуют в Харькове
 
 

Видео

В Харькове наградили лучших студентов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 