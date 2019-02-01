01.02.2019 09:47

Харьковчанам предлагают рассмотреть искусство с позиции иронии

С 1 по 25 февраля в Арт-подвале Муниципальной галереи выставляется проект «Как важно быть серьезным».



// allkharkov.ua

Проект представляет кураторская группа VIDSOTOK. Он посвящен исследованию вопросов внутренней структуры художественного процесса.



Авторы предлагает рассмотреть искусство с позиции иронии, шутки, сарказма, не пытаясь обесценить, а скорее пытаясь находить новые смыслы и рассмотреть под новым углом работы молодых художников.



«В наше время, когда основным элементом культуры как массовой, так и элитарной есть постирония, когда искренность становится трудно отличить от иронии, а то абсурдное воспринимается всерьез, серьезность или несерьезность любой ситуации не является очевидной. Вся серьезность украинского искусства скорее вредит культуре», – говорят организаторы выставки.



Кроме того, посетителям покажут, что серьезное искусство не обязательно рассматривать с чувством колоссальной важности, даже если она того и заслуживает.



Основные герои проекта - Артем Кондратенко, Назар Стреляев, Виктория Тимонова и Максим Ходак. Их работы станут примером, того, как говоря на серьезными темы, художники показывают их иронично и без лишнего пафоса.

