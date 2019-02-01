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01.02.2019  09:47   

Харьковчанам предлагают рассмотреть искусство с позиции иронии

С 1 по 25 февраля в Арт-подвале Муниципальной галереи выставляется проект «Как важно быть серьезным».


// allkharkov.ua

Проект представляет кураторская группа VIDSOTOK. Он посвящен исследованию вопросов внутренней структуры художественного процесса.

Авторы предлагает рассмотреть искусство с позиции иронии, шутки, сарказма, не пытаясь обесценить, а скорее пытаясь находить новые смыслы и рассмотреть под новым углом работы молодых художников.

«В наше время, когда основным элементом культуры как массовой, так и элитарной есть постирония, когда искренность становится трудно отличить от иронии, а то абсурдное воспринимается всерьез, серьезность или несерьезность любой ситуации не является очевидной. Вся серьезность украинского искусства скорее вредит культуре», – говорят организаторы выставки.

Кроме того, посетителям покажут, что серьезное искусство не обязательно рассматривать с чувством колоссальной важности, даже если она того и заслуживает.
 
Основные герои проекта - Артем Кондратенко, Назар Стреляев, Виктория Тимонова и Максим Ходак. Их работы станут примером, того, как говоря на серьезными темы, художники показывают их иронично и без лишнего пафоса.
 

Тэги:  выставка, харьков
 
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