Выставка, посвященная осени, откроется в Харькове

С 5 февраля по 10 марта в Областном центре культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62) пройдет выставка художественных изделий «Дыхание осени»..
Отдельного внимания заслуживают произведения Галины Воловик, Славгородской Людмилы и их учеников, которые являются уникальным явлением в развитии декоративно-прикладного искусства области, ведь выполнены в редких техниках соломоплетения и плетение из кукурузных листьев.
Значительное количество экспонатов выставки составляют авторские работы Елены Мешковой (травоплетение) и Марины Животковой (аппликация).
Открытие выставки состоится 5 февраля в 14:00. Вход - свободный.
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, попробуйте поискать «потайную дверцу».
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: