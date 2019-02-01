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01.02.2019  13:31   

Выставка, посвященная осени, откроется в Харькове

С 5 февраля по 10 марта в Областном центре культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62) пройдет выставка художественных изделий «Дыхание осени»..


// ХОГА
В экспозиции представлены декоративные работы из соломы, кукурузных листьев, трав и других природных материалов, выполненные 10 мастерицами и их учениками из Харькова и Харьковской области.

Отдельного внимания заслуживают произведения Галины Воловик, Славгородской Людмилы и их учеников, которые являются уникальным явлением в развитии декоративно-прикладного искусства области, ведь выполнены в редких техниках соломоплетения и плетение из кукурузных листьев.

Значительное количество экспонатов выставки составляют авторские работы Елены Мешковой (травоплетение) и Марины Животковой (аппликация).

Открытие выставки состоится 5 февраля в 14:00. Вход - свободный.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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