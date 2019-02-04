04.02.2019 13:31

Детское творчество разных жанров представят на выставке в Харькове

С 8 по 23 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» представляет выставку детского творчества «Кольори фантазії».



// culturа.kh.ua

Художественный коллектив студии изобразительного искусства «Колибри» представит многогранная палитра жанров, стилей и направлений искусства, среди которых – живопись, графика, декоративно-прикладное и традиционное народное искусство.

Торжественное открытие выставки состоится 8 февраля в 16:00.

Студия изобразительного искусства «Колибри» работает с 2001 года на базе ЦДЮТ № 1. В студии с удовольствием занимаются дети и подростки в возрасте от 4 до 19 лет. Воспитанники студии неоднократно становились победителями международных, всеукраинских, областных и городских выставок, фестивалей и конкурсов.



Во время работы выставки пройдут мероприятия:



12 февраля в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Студенчество как субкультура. Ритуал вызова «шары»».



13 февраля в 17:00 – творческая встреча с харьковской художницей Любовью Душиной, обладательницей первого места в номинации «графика» конкурса художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.



14 февраля в 16:00 – просмотр видеозаписи оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» (Метрополитен Опера, 2015 г.).



19 февраля в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 15.



20 февраля в 17:00 – творческая встреча с руководителями образцового художественного коллектива студии изобразительного искусства «Колибри» КУ «Центр детского и юношеского творчества №1» – художниками Харьковщины: членом Национального союза художников Украины и членом Национального союза народных мастеров Украины Натальей Горошко и мастером народного творчества Татьяной Оглоблиной.



22 февраля в 17:00 – творческая встреча с харьковчанкой, творческой личностью и художником Лилией Герасименко.