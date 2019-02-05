КВН: харьковская команда - среди сильнейших

Харьковская команда КВН вошла в новый сезон Лиги смеха.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Неделя начнется пасмурной погодой, но в вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
влажн.:
давл.:
ветер: