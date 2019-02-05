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05.02.2019  12:12   

КВН: харьковская команда - среди сильнейших

Харьковская команда КВН вошла в новый сезон Лиги смеха.


//city.kharkov.ua
Команда Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН вошла в новый сезон Лиги смеха, который будет проходить в 2019 году.
 
В отборочном фестивале в Одессе приняла участие 191 команда со всей Украины. Во 2-м туре соревновались 58 команд-участниц.
 
Харьков на фестивале представили шесть команд, три из которых - «Дикий молодняк» (НТУ «ХПИ»), «Моя любимая команда» (УИПА) и сборная команда «Ножки Буша» - вышли во 2-й тур игры.
 
По итогам второго тура были отобраны 14 самых сильных команд, в число которых вошла и харьковская команда - «Дикий молодняк» НТУ «ХПИ».
 
Команда приняла участие в гала-концерте фестиваля, войдя в юбилейный, 5-й, сезон Лиги Смеха с тренером Сергеем Сивохо.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  квн, лига смеха, харьков, сильнейшие
 
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