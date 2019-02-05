05.02.2019 12:12

КВН: харьковская команда - среди сильнейших

Харьковская команда КВН вошла в новый сезон Лиги смеха.



//city.kharkov.ua

Команда Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН вошла в новый сезон Лиги смеха, который будет проходить в 2019 году.

В отборочном фестивале в Одессе приняла участие 191 команда со всей Украины. Во 2-м туре соревновались 58 команд-участниц.

Харьков на фестивале представили шесть команд, три из которых - «Дикий молодняк» (НТУ «ХПИ»), «Моя любимая команда» (УИПА) и сборная команда «Ножки Буша» - вышли во 2-й тур игры.

По итогам второго тура были отобраны 14 самых сильных команд, в число которых вошла и харьковская команда - «Дикий молодняк» НТУ «ХПИ».

Команда приняла участие в гала-концерте фестиваля, войдя в юбилейный, 5-й, сезон Лиги Смеха с тренером Сергеем Сивохо.