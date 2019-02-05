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05.02.2019  13:12   

На выходных пройдет традиционный культурно-спортивный проект «Ice Symphony - Симфония льда»

Музыканты симфонического оркестра и фигуристы в третий раз вместе выйдут на лед.


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Культурно-спортивный проект «Ice Symphony - Симфония льда» в третий раз пройдет в Харькове в субботу, 9 февраля.
 
Выступления профессиональных фигуристов будут сопровождаться живой музыкой в исполнении молодежного симфонического оркестра
«Слобожанский», который тоже будет играть на льду.
 
Этот уникальный для Украины проект традиционно проходит в ледовом комплексе «Салтовский лед» (пр. Тракторостроителей, 55-б).  В один день состоятся два концерта, начало - в 14:00 и 16:00.
 
В программу войдут одиночные, парные и групповые выступления фигуристов с элементами акробатики, а оркестр сыграет классическую музыку, популярные джазовые композиции и мелодии зарубежной эстрады.
 
В составе команды фигуристов на лед выйдут бронзовый призер чемпионата Украины Михаил Лейба, чемпионка Украины Алина Белецкая, чемпион Украины среди юношей Матвей Ефименко.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фигурное катание и оркестр, ice symphony - симфония льда, харьков
 
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