05.02.2019 13:12

На выходных пройдет традиционный культурно-спортивный проект «Ice Symphony - Симфония льда»

Музыканты симфонического оркестра и фигуристы в третий раз вместе выйдут на лед.



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Культурно-спортивный проект «Ice Symphony - Симфония льда» в третий раз пройдет в Харькове в субботу, 9 февраля.

Выступления профессиональных фигуристов будут сопровождаться живой музыкой в исполнении молодежного симфонического оркестра

«Слобожанский», который тоже будет играть на льду.

Этот уникальный для Украины проект традиционно проходит в ледовом комплексе «Салтовский лед» (пр. Тракторостроителей, 55-б). В один день состоятся два концерта, начало - в 14:00 и 16:00.

В программу войдут одиночные, парные и групповые выступления фигуристов с элементами акробатики, а оркестр сыграет классическую музыку, популярные джазовые композиции и мелодии зарубежной эстрады.

В составе команды фигуристов на лед выйдут бронзовый призер чемпионата Украины Михаил Лейба, чемпионка Украины Алина Белецкая, чемпион Украины среди юношей Матвей Ефименко.