05.02.2019 14:16

В Харькове открывается бесплатная школа медиаторов

Биеннале молодого искусства, которая состоится в Харькове осенью этого года, объявила набор в Школу медиаторов.



//city.kharkov.ua

Ее выпускники и выпускницы будут работать в экспозиционных пространствах во время биеннале, которую Министерство культуры Украины назвало одним из трех самых ожидаемых культурных событий года.

Учеба в школе - бесплатная. Подать заявки можно до 25 февраля по ссылке, занятия начнутся 16 марта.

Как отметили организаторы, медиатор в галерее - это посредник между художественными работами и зрителем. Это человек, к которому посетитель может свободно обратиться и задать любые вопросы об авторе, работах и выставке в целом.

Для биеннале планируют подготовить команду из 20-30 человек. Больше всего рассчитывают на студентов и выпускников художественных и культурологических специальностей, хотя строгого возрастного или профессионального ценза нет.

С марта по май с учениками школы будут работать художница Алевтина Кахидзе, искусствовед Ольга Балашова, руководительница образовательных программ Ольга Тихонова, менеджер проектов «Мыстецького Арсенала» Марина Кафтан, директор Центра современного искусства «ЕрмиловЦентр» Наталья Иванова и руководитель образовательного отдела «Мыстецького Арсенала» Светлана Цуркан. В один из уик-эндов лектором будет Барбара Кассавекья - редактор арт-журнала «Frieze» и преподаватель Академии искусств Бреры (Италия).

Во второй образовательной сессии со слушателями Школы медиаторов будет работать кураторская команда биеннале, акцентируя внимание на тех художественных проектах, которые будут представлены публике.

Напомним, Биеннале молодого искусства состоится в Харькове с 17 сентября по 31 октября. Проект основан и частично финансируется Министерством культуры Украины. Основной организатор в Харькове - Харьковская муниципальная галерея.

Получить дополнительную информацию можно, написав на почту ua.biennale2019@gmail.com или на страницу «FB: Биеннале молодого искусства».