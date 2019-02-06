06.02.2019 10:28

Выставка живописи Георгия Космиади откроется в художественном музее

Открытие выставки работ художника Георгия Космиади «Мелодия красок» состоится 8 февраля в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 11).



// city.kharkov.ua

Открытие экспозиции состоится 8 февраля в 16:00. Выставка будет работать до 3 марта.

Как отметили в музее, творческое наследие мастера насчитывает более 5 тыс. произведений, большинство из которых находится в Гамбурге (Германия). В музеях Ровно хранится около 300 картин. Работы Георгия Космиади отражают не только внутренний мир автора, но и эпоху, в которой он жил и творил, – времена войн и лишений. В произведениях художника ощущается влияние модерна и сецессии. Выставка произведений Георгия Космиади «Мелодия красок» в Харьковском художественном музее приближает фигуру мастера во всем его многообразии.

Исследователь творчества Георгия Космиади Наталья Тарасевич в издании, посвященном жизненному и творческому пути художника, написала, что совершенствуя свое мастерство, Георгий Космиади пришел к своеобразному колористическому видению мира. Он виртуозно владел магией черных полутонов, разнообразие и богатство цветовых решений в его работах можно сравнить с музыкой.

Справка. Георгий Космиади (1886-1967) родился в Нальчике на Северном Кавказе. Закончил архитектурный факультет технической школы в Баку. Художественное образование получил в Москве. Во время Первой мировой войны оказался на Волыни. В городе Ровно обучал рисованию детей в пяти гимназиях, а позже содействовал открытию детской художественной школы. В 1939 г. семья художника вынужденно эмигрировала в Германию. За 27 лет жизни в эмиграции Космиади организовал более 40 художественных выставок. Работал в разных техниках: масляной живописи, темпере, монотипии, акварели.



Творчество отца популяризирует его дочь Надежда. На протяжении 26 лет она организовала более 100 выставок произведений Георгия Космиади в разных европейских странах.