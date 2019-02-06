Главная Новости Культура и Туризм Выставка живописи Георгия Космиади откроется в художественном музее
06.02.2019  10:28   

Выставка живописи Георгия Космиади откроется в художественном музее

Открытие выставки работ художника Георгия Космиади «Мелодия красок» состоится 8 февраля в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 11).


// city.kharkov.ua

Открытие экспозиции состоится 8 февраля в 16:00. Выставка будет работать до 3 марта.

Как отметили в музее, творческое наследие мастера насчитывает более 5 тыс. произведений, большинство из которых находится в Гамбурге (Германия). В музеях Ровно хранится около 300 картин. Работы Георгия Космиади отражают не только внутренний мир автора, но и эпоху, в которой он жил и творил, – времена войн и лишений. В  произведениях художника ощущается влияние модерна и сецессии. Выставка произведений Георгия Космиади «Мелодия красок» в Харьковском художественном музее приближает фигуру мастера во всем его многообразии.

Исследователь творчества Георгия Космиади Наталья Тарасевич в издании, посвященном жизненному и творческому пути художника, написала, что совершенствуя свое мастерство, Георгий Космиади пришел к своеобразному колористическому видению мира. Он виртуозно владел магией черных полутонов, разнообразие и богатство цветовых решений в его работах можно сравнить с музыкой.

Справка. Георгий Космиади (1886-1967) родился в Нальчике на Северном Кавказе. Закончил архитектурный факультет технической школы в Баку. Художественное образование получил в Москве. Во время Первой мировой войны оказался на Волыни. В городе Ровно обучал рисованию детей в пяти гимназиях, а позже содействовал открытию детской художественной школы. В 1939 г. семья художника вынужденно эмигрировала в Германию. За 27 лет жизни в эмиграции Космиади организовал более 40 художественных выставок. Работал в разных техниках: масляной живописи, темпере, монотипии, акварели.

Творчество отца популяризирует его дочь Надежда. На протяжении 26 лет она организовала более 100 выставок произведений  Георгия Космиади в разных европейских странах.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.02 Культура и Туризм Детское творчество разных жанров представят на выставке в Харькове 01.02 Культура и Туризм Выставка, посвященная осени, откроется в Харькове 01.02 Культура и Туризм Харьковчанам предлагают рассмотреть искусство с позиции иронии
 
 

Видео

В Харькове приступают к разработке проекта Ситуационного центра
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 