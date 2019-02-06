06.02.2019 12:43

В Харькове пройдет предпоказ фильма «Круты 1918» с участием творческой группы

6 февраля в 18:30 в кинотеатре «Планета кино» у зрителей будет возможность не только увидеть фильм до официального старта в Украине, но и пообщаться с актерами, сыгравшими главные роли.



//kharkivoda.gov.ua

Специальный гость показа - харьковский актер Сергей Дзялик, сыгравший роль Михаила Грушевского. Среди присутствующих будут разыграны книги «Круты 1918» за самые интересные вопросы. Начало мероприятия -



Исторический экшн «Круты 1918» снят по реальной историей боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. На фоне судьбоносных событий в стране два брата Андрей и Алексей Савицкие влюбляются в прекрасную Софию. Большевики подходят к Киеву, город наполнен «красными» агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыре сотни юношей становятся против четырехтысячного хорошо вооруженного войска.



Фильм снимали с сентября 2017 года по январь 2018-го. Символично, что первый съемочный день фильма о независимости нашей страны прошел в «хонке» президента-беглеца Януковича в Межигорье. В бывшей резиденции бывшего президента снимали Францию ​​и ставку генерала Фоша.



Основные съемки велись на улицах Киева, в Косом капонире - Киевской крепости. Станцию ​​Круты снимали на Черкасщине, в селе Сигнаевка, - на самой станции Круты на Черниговщине сейчас возведен мемориал Героям Крут. А в Сигнаивке железнодорожная станция, ее старое вокзальное здание (построенное в конце XIX века) почти на 100% соответствуют и архитектуре, и эпохе времен обороны станции Круты. Кстати, местные жители приняли участие в съемках фильма в роли актеров массовых сцен.



Бой снимали под Киевом, возле села Подгорцы. В съемках боя приняли участие 150 военнослужащих Президентской бригады Нацгвардии Украины. Все они впервые были на съемочной площадке в качестве актеров. Именно благодаря нацгвардейцам украинские военные начала ХХ века в фильме почти ничем не отличаются от современных воинов - такие же навыки, умение обращаться с оружием.



Также в съемках приняли участие реконструкторы из Киева и Винницы. Благодаря реконструкторам сцены с их участием выглядят точнее, поскольку они обладают историческим материалом, знают вещи и быт прошлых времен.



Во время съемок использовали в общей сложности около 2 тысяч единиц оружия начала XX века. Около 2 тысяч холостых патронов - именно столько было потрачено во время съемок. Почти все оружие, в том числе и уникальные образцы из коллекции Сотника 19 сотни Самообороны Майдана, бойца 2-й афганской роты 24 ОШБ «Айдар» Владимира Правосудова «Штурм».



Проходили съемки и на станции Круты, где возведен монумент Героям. Там снимались современные кадры с участием пластунов из Национальной скаутской организации «Пласт».



Музыку к фильму написал талантливый итальянский композитор Marco Morini. А песни в исполнении Кристины Соловей и группы «Гайдамаки» стали саундтреком к фильму.



В кинотеатрах страны показ ленты стартует 7 февраля.