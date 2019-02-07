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07.02.2019  19:51   

В Харькове состоится премьера фильма Три товарища (ФОТО)

Это фильм о том, как мечта, упорный труд и жизнелюбие позволяют достичь потрясающих успехов.


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Как информирует МГ Объектив, ссылаясь на социальные сети и Харьковскую благотворительную организацию родителей детей с хромосомными особенностями и докторов генетиков, кинокартина расскажет о трех друзьях – Дмитрии, Владиславе и Романе.
 
Они становились неоднократными победителями украинских и международных соревнований по плаванию. Дмитрий осваивает профессию художника, Владислав увлекся шахматами и теннисом, Роман – акробатическим цирковым искусством.
 
“Каждый из них, благодаря своей мечте, упорному труду и огромному жизнелюбию достиг потрясающих успехов”, – рассказывают создатели кинокартины.
 
Автор сценария фильма “Три товарища”  – Жанна Бикшаева, режиссер – Анастасия Малютина.
 
“В легкой манере я попыталась рассказать о положительном опыте развития детей с синдромом Дауна, через их дружбу, помощь родителей, показать радостное и счастливое выражение глаз этих ребят. Главный посыл фильма –  жизнь “солнечных” детей тоже может быть увлекательной, интересной и многогранной”, – рассказала автор сценария кинокартины Жанна Бикшаева.
 
Презентация пройдет 8 февраля в 15.00 по адресу проспект Правды, 13.
Тэги:  премьера фильма, три товарища, харьков
 
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