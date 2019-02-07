07.02.2019 19:51

В Харькове состоится премьера фильма Три товарища (ФОТО)

Это фильм о том, как мечта, упорный труд и жизнелюбие позволяют достичь потрясающих успехов.



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Как информирует МГ Объектив, ссылаясь на социальные сети и Харьковскую благотворительную организацию родителей детей с хромосомными особенностями и докторов генетиков, кинокартина расскажет о трех друзьях – Дмитрии, Владиславе и Романе.

Они становились неоднократными победителями украинских и международных соревнований по плаванию. Дмитрий осваивает профессию художника, Владислав увлекся шахматами и теннисом, Роман – акробатическим цирковым искусством.

“Каждый из них, благодаря своей мечте, упорному труду и огромному жизнелюбию достиг потрясающих успехов”, – рассказывают создатели кинокартины.

Автор сценария фильма “Три товарища” – Жанна Бикшаева, режиссер – Анастасия Малютина.

“В легкой манере я попыталась рассказать о положительном опыте развития детей с синдромом Дауна, через их дружбу, помощь родителей, показать радостное и счастливое выражение глаз этих ребят. Главный посыл фильма – жизнь “солнечных” детей тоже может быть увлекательной, интересной и многогранной”, – рассказала автор сценария кинокартины Жанна Бикшаева.

Презентация пройдет 8 февраля в 15.00 по адресу проспект Правды, 13.