Главная Новости Культура и Туризм «Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с харьковской художницей
11.02.2019  09:04   

«Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с харьковской художницей

13 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с харьковской художницей Любовью Душиной.


// Мистецтво Слобожанщини

Встреча состоится в 17:00, вход свободный.

Любовь Душина заняла первое место в номинации «Графика» конкурса художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.

Гости галереи услышат рассказ художницы о творческом пути, об учителях и участии в выставках.

Кроме того, присутствующие во время встречи увидят слайд-шоу работ Любови Душиной и смогут задать вопросы.

Справка. Любовь Душина окончила Харьковское государственное училище по специальности «художник-театральный декоратор».
Училась в Харьковской академии дизайна и искусств на специальности «станковая живопись» и «станковая графика».
Сейчас работает художником Харьковского театра для Взрослых.
Участвовала в выставках: WWW (World Win Women), «Рождественский арт-проект», «Сезон кукол», «Украина – это я».

Тэги:  встреча, харьков
 
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