11.02.2019 09:04

«Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с харьковской художницей

13 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с харьковской художницей Любовью Душиной.



// Мистецтво Слобожанщини

Встреча состоится в 17:00, вход свободный.

Любовь Душина заняла первое место в номинации «Графика» конкурса художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.



Гости галереи услышат рассказ художницы о творческом пути, об учителях и участии в выставках.



Кроме того, присутствующие во время встречи увидят слайд-шоу работ Любови Душиной и смогут задать вопросы.



Справка. Любовь Душина окончила Харьковское государственное училище по специальности «художник-театральный декоратор».

Училась в Харьковской академии дизайна и искусств на специальности «станковая живопись» и «станковая графика».

Сейчас работает художником Харьковского театра для Взрослых.

Участвовала в выставках: WWW (World Win Women), «Рождественский арт-проект», «Сезон кукол», «Украина – это я».