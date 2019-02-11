«Мистецтво Слобожанщини» приглашает на встречу с харьковской художницей

13 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с харьковской художницей Любовью Душиной.
Встреча состоится в 17:00, вход свободный.
Любовь Душина заняла первое место в номинации «Графика» конкурса художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.
Гости галереи услышат рассказ художницы о творческом пути, об учителях и участии в выставках.
Кроме того, присутствующие во время встречи увидят слайд-шоу работ Любови Душиной и смогут задать вопросы.
Справка. Любовь Душина окончила Харьковское государственное училище по специальности «художник-театральный декоратор».
Училась в Харьковской академии дизайна и искусств на специальности «станковая живопись» и «станковая графика».
Сейчас работает художником Харьковского театра для Взрослых.
Участвовала в выставках: WWW (World Win Women), «Рождественский арт-проект», «Сезон кукол», «Украина – это я».
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