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13.02.2019  08:38   

Рожденные водой натюрморты и пейзажи представят в Художественном музее

13 января Художественный музей презентует выставку картин Марины Мандриковой-Онищенко.


// ХОГА

В экспозицию «Рожденные водой» вошло почти полсотни пейзажей и натюрмортов последних десяти лет.

Открывают экспозицию акварельные произведения нач. 2000-х годов – лаконичные, почти аскетические по решению. Они подчиняют внутренним ритмом, душевностью и сдержанностью, сочетанием прозрачного колорита с композиционной стройностью.

С годами художница предпочитает гуашь, которая в ее произведениях приобретает глубокий насыщенный цвет. В 2010-х гг. как основу художница выбирает цветную бумагу, что подчеркивает сочность, красочность и декоративность пейзажей и натюрмортов, где сам лист становится оригинальным миром, построенным по воле автора.

Уже много лет Марина — харьковчанка, но родилась и училась она в Крыму. Именно Черному и Азовскому морю посвящено большинство его пейзажей, драгоценной красоте приморской природы.

Открытие выставки состоится 13 февраля в 16:00.

Справка. Марина Мандрикова-Онищенко. Живописец, график. Родилась 16 июня 1976 года в г. Симферополе. Училась в Крымской художественной школе (1986-1991), Крымском художественном училище (1991-1995), Харьковском художественно-промышленном институте, отделение «станковая живопись» (1995-2001). С 1995-го - участница многих местных, всеукраинских и международных выставок.

Произведения художницы находятся в частных собраниях Украины, Германии, Польши, Бельгии, Голландии.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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