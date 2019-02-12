Марокканский период творчества Зинаиды Серебряковой в кадрах харьковских фотографов

В информационно-выставочном центре «Бузок» экспонируется выставка фотографий Владимира Оглоблина и Елены Долженко «500 оттенков Марокко. Путями Зинаиды Серебряковой».
На выставке харьковских фотографов Владимира Оглоблина и Елены Долженко представлены фотографии, сделанные во время фотоэкспедиции в Марокко в 2018 году. Авторам фото удалось установить три места в Марракеше, где писала свои работы Зинаида Серебрякова - спустя почти сто лет они остались практически неизменными.
Всего в экспозиции представлено более 60 работ, которые были сняты в Марокко, Рабате, Шавене, Азру, Волюбилисе, Варзазате, Эс-Сувейре, где творила Зинаида Серебрякова.
Фотовыставка в галерее «Бузок» будет работать до 21 февраля. Вход – свободный.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
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