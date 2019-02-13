Ко Дню всех влюбленных открылась выставка в Харькове

Выставка картин Дарьи Денисовой «Люблю» открылась в ИВЦ «Бузок».
«Смелая интересная цветовая гамма, яркость и праздничность картин создают атмосферу любви и добра. Картины Дарьи – это сказочные истории, волшебные натюрморты, романтические сюжеты и детские мечты», - рассказывают организаторы.
Картины художницы находятся в частных коллекциях Украины, России, Европы, США, Индии и Израиля.
Справка. Дарья Денисова родилась в г. Харькове, в 2012 году окончила академию дизайна и искусств с «красным» дипломом, отделение монументальной живописи. Член Союза художников Украины.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
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