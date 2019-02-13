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13.02.2019  10:31   

Ко Дню всех влюбленных открылась выставка в Харькове

Выставка картин Дарьи Денисовой «Люблю» открылась в ИВЦ «Бузок».


// ХОГА
Экспозицию можно посмотреть до 24 февраля.

«Смелая интересная цветовая гамма, яркость и праздничность картин создают атмосферу любви и добра. Картины Дарьи – это сказочные истории, волшебные натюрморты, романтические сюжеты и детские мечты», - рассказывают организаторы.

Картины художницы находятся в частных коллекциях Украины, России, Европы, США, Индии и Израиля.

Справка. Дарья Денисова родилась в г. Харькове, в 2012 году окончила академию дизайна и искусств с «красным» дипломом, отделение монументальной живописи. Член Союза художников Украины.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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