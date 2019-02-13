14 февраля харьковчанам расскажут музейные истории любви

Праздничная программа ко Дню влюбленных пройдет 14 февраля в Харьковском художественном музее.
В программе праздничных мероприятий: экскурсия по залам музея «Музейные истории любви» (начало - в 12:30 и 15:30), мастер-класс по изготовлению «валентинок» (в 13:00).
Кроме того, состоится заседание музыкально-эстетического клуба «Фермата», в рамках которого расскажут истории любви и состоится концерт, посвященный Дню влюбленных, в исполнении учащихся детских музыкальных школ №5, №7, №8 и №12 города Харькова. Начало - в 15:30.
Как отметили в музее, для влюбленных пар вход в музей в этот день - бесплатный, нужно только поцеловаться и улыбнуться.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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