14.02.2019 13:31

Истории сильных женщин: в Харькове откроется фотовыставка, посвященная вдовам воинов АТО

С 18 февраля по 11 марта в Областном центре культуры и искусств пройдет фотовыставка «Услышь мой голос», посвященная вдовам воинов АТО.



// fdlx.com

Фотовыставка посвящено тем, кому уже невозможно быть слабыми - вдовам, чьи мужья-герои отдали жизнь за Украину, говорят организаторы. Эти нежные, хрупкие женщины вынуждены быть «бойцами» в обыденности и научиться жить по-новому. Некоторые из них остались с маленькими детьми, ради которых надо быть сильными. И самое главное, сдерживая слезы и улыбаясь, эти женщины имеют смотреть в будущее со светлой памятью о прошлом.

На выставке будет представлено 28 портретов вдов, информация о гибели участника АТО, а также короткая история о каждой семье.

В открытии выставки также примут участие героини снимков – жены погибших воинов.



Открытие выставки – 18 февраля в 14:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62 (2 эт.). Вход свободный.