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14.02.2019  15:49   

«Start Fashion»: еще можно вскочить в «последний вагон»

Зарегистрироваться для участия в III Всеукраинском конкурсе молодых дизайнеров одежды «Start Fashion» можно до 1 марта 2019 года.


//city.kharkov.ua
Посоревноваться за победу могут студенты профильных вузов, а также начинающие дизайнеры. Победителей  определит жюри. Конкурс пройдет в пяти номинациях: «Street Fashion» (коллекции одежды prêt-a-porte, разработанные для повседневного использования), «National Style» (коллекции по народным мотивам любой страны мира), «Deluxe» (одежда для торжественных событий, вечерние платья), «Eco Style» (коллекции одежды из вторичных материалов) и «Semicouture» (конкурс одного костюма, целостного художественного образа).
 
Участие в конкурсе - бесплатное. По словам начальника Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, это отличный шанс для молодых дизайнеров громко заявить о себе на всю страну и познакомиться с именитыми кутюрье.
 
Напомним, что конкурс будет проходить в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019», который состоится в Харькове 21-23 марта. Награждение победителей состоится 21 марта.
 
Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно здесь. Художественные эскизы или профессиональные фото коллекций нужно отправить на электронную почту: innovation_molod@city.kharkov.ua.
 
Справка. В 2018 году в конкурсе «Start Fashion» приняли участие около 100 молодых дизайнеров из 14 регионов Украины. Инициатор «Start Fashion» – общественная организация «Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна» при поддержке Управления инновационного развит
Источник:   Городской совет
 Тэги:  start fashion, конкурс дизайнеров, харьков
 
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