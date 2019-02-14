14.02.2019 15:49

«Start Fashion»: еще можно вскочить в «последний вагон»

Зарегистрироваться для участия в III Всеукраинском конкурсе молодых дизайнеров одежды «Start Fashion» можно до 1 марта 2019 года.



//city.kharkov.ua

Посоревноваться за победу могут студенты профильных вузов, а также начинающие дизайнеры. Победителей определит жюри. Конкурс пройдет в пяти номинациях: «Street Fashion» (коллекции одежды prêt-a-porte, разработанные для повседневного использования), «National Style» (коллекции по народным мотивам любой страны мира), «Deluxe» (одежда для торжественных событий, вечерние платья), «Eco Style» (коллекции одежды из вторичных материалов) и «Semicouture» (конкурс одного костюма, целостного художественного образа).

Участие в конкурсе - бесплатное. По словам начальника Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, это отличный шанс для молодых дизайнеров громко заявить о себе на всю страну и познакомиться с именитыми кутюрье.

Напомним, что конкурс будет проходить в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019», который состоится в Харькове 21-23 марта. Награждение победителей состоится 21 марта.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно здесь. Художественные эскизы или профессиональные фото коллекций нужно отправить на электронную почту: innovation_molod@city.kharkov.ua.

Справка. В 2018 году в конкурсе «Start Fashion» приняли участие около 100 молодых дизайнеров из 14 регионов Украины. Инициатор «Start Fashion» – общественная организация «Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна» при поддержке Управления инновационного развит