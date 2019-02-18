Харьковчан приглашают на встречу с художниками

18.02.2019 13:03

20 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится творческая встреча с руководителями образцового художественного коллектива студии изобразительного искусства «Колибри».

Посетители смогут ближе познакомиться с творчеством руководителей и преподавателей студии и их маленьких но талантливых воспитанников.

Студия изобразительного искусства «Колибри» КУ «Центр детского и юношеского творчества №1 Харьковского городского совета» работает почти 18 лет. Большинство работ воспитанников студии - это яркое индивидуальное отражение мировосприятия ребенка с выразительным образным решением, динамичной композицией, яркой цветовой гаммой.

Руководители художественного коллектива детской студии «Колибри» Наталья Горошко и Татьяна Оглоблина расскажут об особенностях обучения в студии, историю ее возникновения и дальнейшего развития.

Встреча пройдет 20 февраля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).