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18.02.2019  13:03   

Харьковчан приглашают на встречу с художниками

20 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится творческая встреча с руководителями образцового художественного коллектива студии изобразительного искусства «Колибри».


// cultura.kh.ua

Посетители смогут ближе познакомиться с творчеством руководителей и преподавателей студии и их маленьких но талантливых воспитанников.

Студия изобразительного искусства «Колибри» КУ «Центр детского и юношеского творчества №1 Харьковского городского совета» работает почти 18 лет. Большинство работ воспитанников студии - это яркое индивидуальное отражение мировосприятия ребенка с выразительным образным решением, динамичной композицией, яркой цветовой гаммой.

Руководители художественного коллектива детской студии «Колибри» Наталья Горошко и Татьяна Оглоблина расскажут об особенностях обучения в студии, историю ее возникновения и дальнейшего развития.

Встреча пройдет 20 февраля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Источник:   ХООКМЦКИ
 Тэги:  выставка, харьков
 
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