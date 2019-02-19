Муниципалка представит «Золото нации» Романа Минина

С 21 по 298 февраля в Харьковской городской художественной галерее имени Васильковского пройдет персональная выставка художника и стрит-артиста Романа Минина.
Персональная выставка Романа Минина уникальна тем, что экспозиция будет меняться и получится три разных выставки в одной, под одним названием.
По замыслу автора, это обусловлено не большим пространством галереи.
«...словосочетание «золото нации» позаимствовано из информационного пространства и используется мной как символ, объединяющий в себе материальные и не материальные ценности в одном. «Истина в глазах смотрящего», каждый определяет для себя сам что есть «золото», – говорит автор.
Открытие выставки – 21 февраля в 17:00.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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