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20.02.2019  16:31   

В Госпроме откроют «Клумбу»

С 28 февраля по 16 марта в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка скульптуры Любви Якименко «Клумба».


// culturа.kh.ua

На выставке, которая открывается на смене времен года, будут представлены скульптурные композиции, выполненные в дереве, керамике и металле.

Для художницы Любови Якименко ключевым в ее творчестве является образ сада. Сада, символизирующий деятельность художника, творения, и место, где душа отдыхает. А клумба является маленькой участком, на котором находится что-то очень любимое и особенное.

Торжественное открытие выставки состоится 28 февраля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
 
Во время работы персональной выставки скульптуры Любви Якименко «Клумба» состоится ряд мероприятий:

5 марта в 17:00 - встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними ». Часть 6. Лектор - Северина Л.В.

12 марта в 17:00 - цикл лекций по искусствоведению «Репин - неизвестный художник». Лекция 16. Лектор - доктор искусствоведения Шило А. В.

13 марта в 16:00 - просмотр видеозаписи концерта симфонической музыки мирового уровня из коллекции Е. Г. Чайки.

14 марта в 17:00 - творческая встреча с автором персональной выставки скульптуры «Клумба» Любовью Якименко.

Источник:   Сайт галереи
 Тэги:  выставка, харьков
 
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