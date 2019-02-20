В Госпроме откроют «Клумбу»

С 28 февраля по 16 марта в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка скульптуры Любви Якименко «Клумба».
На выставке, которая открывается на смене времен года, будут представлены скульптурные композиции, выполненные в дереве, керамике и металле.
Для художницы Любови Якименко ключевым в ее творчестве является образ сада. Сада, символизирующий деятельность художника, творения, и место, где душа отдыхает. А клумба является маленькой участком, на котором находится что-то очень любимое и особенное.
Торжественное открытие выставки состоится 28 февраля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Во время работы персональной выставки скульптуры Любви Якименко «Клумба» состоится ряд мероприятий:
5 марта в 17:00 - встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними ». Часть 6. Лектор - Северина Л.В.
12 марта в 17:00 - цикл лекций по искусствоведению «Репин - неизвестный художник». Лекция 16. Лектор - доктор искусствоведения Шило А. В.
13 марта в 16:00 - просмотр видеозаписи концерта симфонической музыки мирового уровня из коллекции Е. Г. Чайки.
14 марта в 17:00 - творческая встреча с автором персональной выставки скульптуры «Клумба» Любовью Якименко.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Облачно, ночью небольшие осадки, местами по области туман, гололед. Днем снег, метель. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
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