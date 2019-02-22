В Харькове - премьера фильма Человек с табуретом

22.02.2019 12:12

Допремьерный показ документально-приключенческой ленты Леонида Кантера в Харькове - 22 февраля.

Идея путешествий с табуретом к океанам появилась в далеком 2004 году. Тогда творцы решили отнести 4 табурета из кухни к 4 океанам. “Человек с табуретом” – это последняя лента режиссера Леонида Кантера – в начале июня он совершил самоубийство, запечатлев все на камеру. Часть этого видео использовали в фильме.

Документально-приключенческий фильм “Человек с табуретом” создан на основе материала, который Леонид Кантер снял во время экспедиций с табуретом к океану. Украинские путешественники преодолели 60 тысяч километров и побывали в 30 странах, собрав несколько часов уникального видеоматериала. В фильме также использовали кадры Леонида, снятые в донецком аэропорту, в новом терминале которого Кантер провел несколько недель.

Частью ленты стали сказки народов мира, которые собрали жена Леонида Диана Карпенко и дочь Магдалена во время путешествия в Мыс Горн. Оформление сказок выполнила студия Ridni Animation. Музыку к фильму создали и предоставили группы OY sound system, Balaklava Blues, Freel, ДІЛЯ и даже один из участников Табуретной экспедиции.

Команда, работавшая над фильмом “Человек с табуретом” – это друзья и коллеги Леонида, которые выпустили вместе с ним документальные фильмы "Война за свой счет", "Добровольцы божьей четы" и "МИФ". Средства для проекта авторы собрали путем краудфандинга на платформе "Спільнокошт". Производство фильма также поддержал Украинский культурный фонд.

Премьера фильма состоялась в Киеве 20 февраля. 21-го лента отправилась в промо-тур по городам Украины. Допремьерный показ в Харькове состоится 22 февраля в 19:00 в кинотеатре «Планета кино».