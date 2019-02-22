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22.02.2019  12:12   

В Харькове - премьера фильма Человек с табуретом

Допремьерный показ документально-приключенческой ленты Леонида Кантера в Харькове - 22 февраля.


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Сегодня, 22 февраля,  состоится премьера фильма Человек с табуретом. 
 
Идея путешествий с табуретом к океанам появилась в далеком 2004 году. Тогда творцы решили отнести 4 табурета из кухни к 4 океанам. “Человек с табуретом” – это последняя лента режиссера Леонида Кантера – в начале июня он совершил самоубийство, запечатлев все на камеру. Часть этого видео использовали в фильме.
 
Документально-приключенческий фильм “Человек с табуретом” создан на основе материала, который Леонид Кантер снял во время экспедиций с табуретом к океану. Украинские путешественники преодолели 60 тысяч километров и побывали в 30 странах, собрав несколько часов уникального видеоматериала. В фильме также использовали кадры Леонида, снятые в донецком аэропорту, в новом терминале которого Кантер провел несколько недель.
 
Частью ленты стали сказки народов мира, которые собрали жена Леонида Диана Карпенко и дочь Магдалена во время путешествия в Мыс Горн. Оформление сказок выполнила студия Ridni Animation. Музыку к фильму создали и предоставили группы OY sound system, Balaklava Blues, Freel, ДІЛЯ и даже один из участников Табуретной экспедиции.
 
Команда, работавшая над фильмом “Человек с табуретом” – это друзья и коллеги Леонида, которые выпустили вместе с ним документальные фильмы "Война за свой счет", "Добровольцы божьей четы" и "МИФ". Средства для проекта авторы собрали путем краудфандинга на платформе "Спільнокошт". Производство фильма также поддержал Украинский культурный фонд.
 
Премьера фильма состоялась в Киеве 20 февраля. 21-го лента отправилась в промо-тур по городам Украины. Допремьерный показ в Харькове состоится 22 февраля в 19:00 в кинотеатре «Планета кино».
 
Прокат продлится с 28 февраля по 7 марта. 
Тэги:  премьера фильма, человек с табуретом, харьков
 
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