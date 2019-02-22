Новые книги о Харькове и Одессе презентуют в Первой столице

Презентация новой книги «Харьков – столица конструктивизма» и книги «Харьков. 1941-1943» состоится 28 февраля в галерее «Бузок».
Как рассказали авторы книги Габриел Михайлов и Владимир Бысов, первая книга – совершенно новый фотоальбом со снимками города, на которых изображены здания в архитектурном стиле конструктивизма, который зародился в 30-х годах и является характерной чертой Харькова той эпохи.
«Харьков. 1941-1943» - это переиздание предыдущего фотоальбома. Почти половина книги – это новые фотографии из европейских и украинских архивов.
Также в этот день творческая группа презентует книги об Одессе. Это фотоальбом «Привет из Одессы», основанный на открытках и исторических фотографиях, и «Одесса. 1941-1944. Неизвестные страницы» - снимки города времен Второй мировой войны. Фотоальбомы – это результат совместного труда харьковских и одесских авторов.
По словам Габриела Михайлова, эти книги, как и предыдущая серия, продаваться не будут. Их будут дарить почетным гостям Харькова. Также их можно будет найти в библиотеках города.
Начало презентации - в 14:00.
День создан для того, чтобы добиваться своего, но и конкуренция обострится в любых сферах жизни. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей.
Выходные будут морозными, но без существенных осадков.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: