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22.02.2019  17:35   

Новые книги о Харькове и Одессе презентуют в Первой столице

Презентация новой книги «Харьков – столица конструктивизма» и книги «Харьков. 1941-1943» состоится 28 февраля в галерее «Бузок».


// city.kharkov.ua

Как рассказали авторы книги Габриел Михайлов и Владимир Бысов, первая книга – совершенно новый фотоальбом со снимками города, на которых изображены здания в архитектурном стиле конструктивизма, который зародился в 30-х годах и является характерной чертой Харькова той эпохи.

«Харьков. 1941-1943» - это переиздание предыдущего фотоальбома. Почти половина книги – это новые фотографии из европейских и украинских архивов.

Также в этот день творческая группа презентует книги об Одессе. Это фотоальбом «Привет из Одессы», основанный на открытках и исторических фотографиях, и «Одесса. 1941-1944. Неизвестные страницы» - снимки города времен Второй мировой войны. Фотоальбомы – это результат совместного труда харьковских и одесских авторов.

По словам Габриела Михайлова, эти книги, как и предыдущая серия, продаваться не будут. Их будут дарить почетным гостям Харькова. Также их можно будет найти в библиотеках города.

Начало презентации - в 14:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фотоальбом, харьков
 
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