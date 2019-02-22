22.02.2019 17:35

Новые книги о Харькове и Одессе презентуют в Первой столице

Презентация новой книги «Харьков – столица конструктивизма» и книги «Харьков. 1941-1943» состоится 28 февраля в галерее «Бузок».



// city.kharkov.ua

Как рассказали авторы книги Габриел Михайлов и Владимир Бысов, первая книга – совершенно новый фотоальбом со снимками города, на которых изображены здания в архитектурном стиле конструктивизма, который зародился в 30-х годах и является характерной чертой Харькова той эпохи.

«Харьков. 1941-1943» - это переиздание предыдущего фотоальбома. Почти половина книги – это новые фотографии из европейских и украинских архивов.



Также в этот день творческая группа презентует книги об Одессе. Это фотоальбом «Привет из Одессы», основанный на открытках и исторических фотографиях, и «Одесса. 1941-1944. Неизвестные страницы» - снимки города времен Второй мировой войны. Фотоальбомы – это результат совместного труда харьковских и одесских авторов.



По словам Габриела Михайлова, эти книги, как и предыдущая серия, продаваться не будут. Их будут дарить почетным гостям Харькова. Также их можно будет найти в библиотеках города.



Начало презентации - в 14:00.