25.02.2019 17:00

Солист харьковского балета победил на международном конкурсе в Берлине (ФОТО)

Солист балета «Схид Опера» Владислав Босенко занял первое место на международном балетном конкурсе Tanzolymp 2019.



// Схид Опера

Владислав Босенко получил первое место и золотую медаль за исполнение трех номеров: танца Базиля из балета «Дон Кихот», вариаций из балета «Пламя Парижа» и танцевального номера Opression, сообщили в театре.



«Это был очень интересный конкурс, с большим количеством участников из разных стран и авторитетным жюри. Конечно, я очень доволен результатом, я долго шел к этому конкурсу, и чувствую, что он послужит хорошим толчком для дальнейшего роста», – отметил Босенко.



В жюри ежегодного конкурса Tanzolymp входят представители ведущих театров оперы и балета из разных стран мира. В этом году в жюри были представлены мастера из Франции, Германии, Бельгии, Грузии, Бразилии, Украины, Португалии, Китая, Южной Кореи, России, Швейцарии. В составе жюри были знаменитая Нина Ананиашвили из Тбилисского театра оперы и балета, звезда балета Парижской оперы Agnes Letestu, художественный руководитель Королевской балетной школы Антверпена Nadia Deferm, директор Берлинской оперы Johannes Öhman, легенда советскогобалета Владимир Васильев, звезды балета Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов.



Владислав Босенко на сцене Схид Опера исполняет ведущие партии в «Щелкунчике», «Пер Гюнте», «Дон Кихоте», «Спящей красавице», «Соборе Парижской Богоматери» и других спектаклях.





Справка. СхидOPERA – новый бренд Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В.Лысенко. Под этим брендом осенью театр открыл свой 143-й сезон. Основанный в 1875 году, сегодня является единственным национальным театром оперы и балета на Востоке Украины. В репертуаре – 65 оперных и балетных постановок. В течение года на большой сцене играется 270 собственных спектаклей, в прошлом сезоне здесь выпущено 8 премьер. Только театральная труппа объединяет более 300 артистов, а всего здесь работают почти 750 человек. Новый бренд призван обновить восприятие театра и запустить инновационную идею развития театра как современного центра музыкальной и театральной культуры, ориентированного не только на классический репертуар, но и на современные и экспериментальные постановки, на открытость новому и продвижение актуальной украинской и мировой культуры в молодежную среду.