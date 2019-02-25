Волшебный мир женской души из лоскутков покажут в Харькове

25.02.2019 08:21

С 28 февраля по 22 марта в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка «Волшебный мир женской души».

Сквозной темой экспозиции лоскутного шитья будет образ женщины. Путем гармоничного сочетания тканей различных цветовых и геометрических решений мастерицы создают неповторимый колорит, особые узоры, сюжетные картины и даже портреты. В творческих работах раскрывается вся мудрость, щедрость, нежность, красота и многогранность женской души.

На выставке будут представлены лучшие работы харьковских и киевских мастериц: Эмилии Грековой, Ирины Фоминой, Елены Истоминой, Елены Рыбальченко, Ирины Степаненко, Елены Пугачевой, Галины Тарасовой, Ирины Озеровой, Ирины Каневской, Светланы Ларченко, Елены Шумилиной, Валерии Вионик, Оксаны Гриненко, Ирины Луценко, Ольги Кившар, Натальи Лысак, Анны Титковой.

Открытие выставки состоится 28 февраля в 16.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа. Вход свободный.