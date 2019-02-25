Волшебный мир женской души из лоскутков покажут в Харькове

С 28 февраля по 22 марта в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка «Волшебный мир женской души».
На выставке будут представлены лучшие работы харьковских и киевских мастериц: Эмилии Грековой, Ирины Фоминой, Елены Истоминой, Елены Рыбальченко, Ирины Степаненко, Елены Пугачевой, Галины Тарасовой, Ирины Озеровой, Ирины Каневской, Светланы Ларченко, Елены Шумилиной, Валерии Вионик, Оксаны Гриненко, Ирины Луценко, Ольги Кившар, Натальи Лысак, Анны Титковой.
Открытие выставки состоится 28 февраля в 16.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа. Вход свободный.
День обещает быть наполнен впечатлениями. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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