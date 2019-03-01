01.03.2019 15:19

Харьковская делегация приняла участие в международной конференции в Израиле

Делегация Харьковского городского совета впервые приняла участие в Международной конференции по муниципальным инновациям «MUNI WORLD-2019», которая проходила 26-28 февраля в Тель-Авиве (Израиль).



//city.kharkov.ua

Харьков принимал участие в конференции по приглашению муниципалитета города-партнера Ришон-ле-Циона. Центральная тема конференции – безопасность в городах. В этом году мероприятие прошло при участии представителей Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (UN CTED).

Как отметили участники конференции, мероприятие способствует развитию инноваций, предпринимательства и установлению сотрудничества между городами, а также позволяет представителям органов местного самоуправления получить инструменты практической реализации инновационных решений в регионах своей юрисдикции. Участники конференции посетили дискуссионные панели с участием министров, членов парламента, представителей армии и других структур безопасности Израиля, руководителей органов местного самоуправления, представителей экономических кругов Израиля, работников научно-образовательной сферы и представителей СМИ.

В рамках конференции прошла выставка «MUNI EXPO», посвященная городским инновациям и технологиям «умных городов». В выставке приняли участие более 130 компаний и поставщиков услуг из Израиля и других стран, которые занимаются технологическими разработками.

Кроме того, 28 февраля в Тель-Авиве прошел израильско-украинский муниципальный саммит «The Israeli Ukrainian Muni Summit» (IUMS 2019), в котором, кроме Харькова, приняли участие официальные делегации из Киева, Днепра, Винницы, Житомира, Чернигова, Ровно, а также мэры израильских городов-побратимов, представители израильского правительства, руководители компаний и дипломатического корпуса. Так, в ходе выступления представители Харьковского городского совета презентовали основные направления комплексной работы городской власти в сфере обеспечения безопасности города и внедрения инновационных решений.

В рамках визита в Израиль сотрудники Департамента международного сотрудничества горсовета встретились с мэром города-партнера Ришон-ле-Циона Разом Кинстлихом, его профильными заместителями, депутатами городского совета и представителями Департамента молодежи. Кроме того, харьковская делегация ознакомилась с работой молодежного центра и современного стартап-центра Ришон-ле-Циона, а также провела переговоры относительно дальнейшего расширения сфер сотрудничества между городами.