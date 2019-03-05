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05.03.2019  11:22   

Лирические пейзажи Харькова и не только: в художественном музее открывается новая вставка

7 марта Художественном музее презентуют выставку «Александр Коцарев. Лирический пейзаж».


// ХОГА

Александр Коцарев работает в реалистической манере, однако, как признается сам художник, в душе он – импрессионист, стремится передать настроение и впечатление от увиденного, выстраивает акцент на сложном эмоциональном переживании природной среды.

Художник работает на пленэре, его небольшие, а иногда и совсем маленькие живописные картины поражают завершенностью исполнения.

Пейзажист не ограничивается натурами Харьковом, а обращается к природе Натальевки, Шаровки, Каменец-Подольского, Крыма и других районов Украины.

В экспозиции представлены произведения из частного собрания друга художника и коллекционера Виктора Харибина.

Открытие выставки состоится 7 марта в 15:00 в зале Харьковского художественного музея по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.

Экспозиция работает с 10:00 до 17:40 ежедневно, кроме вторника. 

Справка. Александр Коцарев родился 11 марта 1955 года в сел. Теткино Курской области (Россия). Окончил Харьковское государственное художественное училище (1980 г.). Работает в Харьковском художественном музее, заведующий сектором рекламы. Принимает участие в деятельности творческого объединения «Слобожанское буриме» (с 1990 г.), активный участник и соорганизатор культурно-художественной акции «Путями С. Васильковского: взгляд через века» (с 2004 г.). Участник персональных, региональных и всеукраинских выставок. Живописные полотна Коцарева находятся в частных коллекциях в Германии, Франции, Англии, США, Израиле, Польше, Чехии и других странах. Член ХО НСХУ (с 2008 г.).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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