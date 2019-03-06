Эстрадный оркестр имени Слатина отмечает юбилей

9 марта во Дворце культуры Основянского района пройдет юбилейный концерт народного эстрадного оркестра им. Анатолия Слатина, приуроченный к 60-летию основания коллектива.
Начало концерта – в 15:00.
Место проведения: пл. Небесной Сотни, 19-а.
В программу концерта войдут инструментальные и вокальные композиции.
Два года назад народный оркестр им. Анатолия Слатина возглавил молодой музыкант Георгий Зуб. С его приходом в жизни коллектива начался новый творческий этап – музыканты исполняют джазовые композиции, а также аранжировки мировых музыкальных хитов.
Справка. Эстрадный орекстр был создан в 1959 году по инициативе музыканта, хормейстера и композитора А. Гутмана. В 1963 году оркестр возглавил Анатолий Слатин, который поднял коллектив на новые высоты профессионального мастерства. Оркестр давал сотни концертов в разных городах Украины - в Киеве, Керчи, Ивано-Франковске. В 1976 году оркестру было присвоено почетное звание «народный».
В 1994 году новым руководителем коллектива стал композитор, аранжировщик Ефим Кобец, который возглавлял орекстр 23 года. Это был плодотворный период в жизни оркестра - участие в концертах на главных площадках города, в международных фестивалях и конкурсах. Композиция Дж. Гершвина «Пусть грянет оркестр» на долгие годы стала визитной карточкой коллектива. В тот период в числе солистов коллектива были известные музыканты, в частности, легендарный трубач Александр Дорожко, а также лауреаты Международного конкурса имени Клавдии Шульженко - Александр Григорьев, Тамара Кадацкая, Ваган Гурджян.
Сегодня в оркестре играют 22 музыканта: пять трубачей, шесть саксофононистов, три тромбониста и шесть исполнителей ритм-секции. При этом основной костяк коллектива составляют студенты музыкальных высших учебных учреждений.
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