06.03.2019 14:19

Start Fashion: стали известны финалисты всеукраинского конкурса

35 молодых дизайнеров со всей Украины примут участие во всеукраинском конкурсе «Start Fashion», финал которого состоится 21 марта в Харькове.



//city.kharkov.ua

Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, всего на конкурс было подано 133 заявки от молодых дизайнеров из 18 регионов Украины. Также на участие в финале претендовал датский дизайнер из Копенгагена.

«Нам было сложно определить финалистов, потому что по сравнению с прошлым годом выросло и качество работ участников, и их количество. Мы выбрали лучших из лучших. Они продемонстрируют в финале яркое шоу», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Напомним, конкурс молодых дизайнеров проходит в шести номинациях: «Street Fashion» (коллекции одежды prêt-a-porte, разработанные для повседневного использования), «National Style» (коллекции по народным мотивам любой страны мира), «De Luxe» (одежда для торжественных событий, вечерние платья), «Eco Style» (коллекции одежды из вторичных материалов), «Semicouture» (конкурс одного костюма, целостного художественного образа) и «Free Style» (коллекция одежды в свободном стиле). Со списком финалистов можно ознакомиться здесь.

Справка. В 2018 году в конкурсе приняли участие около 100 молодых дизайнеров из 14 регионов Украины. Организатор «Start Fashion» – общественная организация «Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна» при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.