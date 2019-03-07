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07.03.2019  14:31   

Людей разных профессий объединит выставка живописи

С 8 по 21 марта в ИВЦ «Бузок» пройдет выставка работ учеников Чеховской Марии «Восходящие потоки».


// Facebook/Buzokk

На групповой выставке будут представлены работы людей совершенно разных профессий и эстетических предпочтений, которых объединяет стремление развиваться и самовыражаться.

Открытие выставки –  8 марта в 17:00.

Справка. Мария Чеховская родилась 21 сентября 1979 г. в Харькове. Окончила Харьковскую академию дизайна и искусств по специальности «Станковая живопись».

С 2014 года начало преподавать. Первыми учениками были дети, затем присоединились и взрослые, вдохновлённые работами и успехом детей.

Источник:   Facebook/Buzokk
 Тэги:  выставка, харьков
 
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