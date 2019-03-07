07.03.2019 18:29

Праздничный концерт прошел в Основянском районе

Мероприятие по случаю Международного женского дня состоялось во Дворце культуры Основянского района.



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель районной администрации Анна Головчанская, а также сотрудницы предприятий и учреждений района.

Глава райадминистрации поблагодарила женщин за вклад в развитие города и пожелала весеннего настроения, осуществления всех желаний и безграничного счастья.

По случаю праздника сотрудницам вручили Благодарности народного депутата Украины Анатолия Денисенко и Благодарности председателя районной администрации, а также грамоты Администрации Основянского района.

Завершил церемонию награждения праздничный концерт группы «Синяя птица».