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07.03.2019  18:29   

Праздничный концерт прошел в Основянском районе

Мероприятие по случаю Международного женского дня состоялось во Дворце культуры Основянского района.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие председатель районной администрации Анна Головчанская, а также сотрудницы предприятий и учреждений района.
 
Глава райадминистрации поблагодарила женщин за вклад в развитие города и пожелала весеннего настроения, осуществления всех желаний и безграничного счастья. 
 
По случаю праздника сотрудницам вручили Благодарности народного депутата Украины Анатолия Денисенко и Благодарности председателя районной администрации, а также грамоты Администрации Основянского района. 
 
Завершил церемонию награждения праздничный концерт группы «Синяя птица».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  8 марта, праздничный концерт, харьков
 
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