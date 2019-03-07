Харьков представили на туристической выставке в Берлине

Делегация Харьковского городского совета принимает участие в 53-й Международной туристической выставке «ITB Berlin 2019», которая проходит 6-10 марта.
Мероприятие собрало международные федерации туризма, национальные и региональные организации, транспортные агентства и туроператоров, отели, страховые компании и других представителей туристской сферы. Ежегодно «ITB Berlin» посещает около 10 тыс. участников из 180 стран мира.
Харьков представлен на национальном стенде вместе с Киевом, Одессой, Львовом и Черновцами. Представители Харьковского городского совета приняли участие в семинарах, симпозиумах, круглых столах и провели ряд встреч с целью повышения имиджа города и налаживания сотрудничества.
В частности, 8 марта пройдет презентация «Visit Ukraine», во время которой харьковская делегация представит туристический потенциал города, поделятся с коллегами опытом и инновационными наработками в турсфере.
«Участие в международной выставке дает возможность презентовать Харьков как туристический город и город для ведения бизнеса широкому кругу профессионалов», - подчеркнули в Департаменте международного сотрудничества.
Отметим, что «ITB Berlin» - одна из крупнейших туристических выставок, которая ежегодно проводится в Берлине, начиная с 1966 года.
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