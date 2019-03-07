Главная Новости Культура и Туризм Харьков представили на туристической выставке в Берлине
07.03.2019  17:31   

Харьков представили на туристической выставке в Берлине

Делегация Харьковского городского совета принимает участие в 53-й Международной туристической выставке «ITB Berlin 2019», которая проходит 6-10 марта.


// city.kharkov.ua

Мероприятие собрало международные федерации туризма, национальные и региональные организации, транспортные агентства и туроператоров, отели, страховые компании и других представителей туристской сферы. Ежегодно «ITB Berlin» посещает около 10 тыс. участников из 180 стран мира.

Харьков представлен на национальном стенде вместе с Киевом, Одессой, Львовом и Черновцами. Представители Харьковского городского совета приняли участие в семинарах, симпозиумах, круглых столах и провели ряд встреч с целью повышения имиджа города и налаживания сотрудничества.

В частности, 8 марта пройдет презентация «Visit Ukraine», во время которой харьковская делегация представит туристический потенциал города, поделятся с коллегами опытом и инновационными наработками в турсфере.

«Участие в международной выставке дает возможность презентовать Харьков как туристический город и город для ведения бизнеса широкому кругу профессионалов», - подчеркнули в Департаменте международного сотрудничества.

Отметим, что «ITB Berlin» - одна из крупнейших туристических выставок, которая ежегодно проводится в Берлине, начиная с 1966 года.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  туризм, берлин, выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.01 Культура и Туризм Харьков – театральный, сладкий, университетский и религиозный: в городе разработали 9 новых туристических маршрутов 29.12 Общество Харьков вошел в Топ-10 туристических городов Украины 29.11 Дороги и транспорт Военное положение в Харькове: горожане продолжают путешествовать
 
 

Видео

Блины с разнообразными начинками приготовили для питомцев Харьковского зоопарка. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 