07.03.2019 17:31

Харьков представили на туристической выставке в Берлине

Делегация Харьковского городского совета принимает участие в 53-й Международной туристической выставке «ITB Berlin 2019», которая проходит 6-10 марта.



// city.kharkov.ua

Мероприятие собрало международные федерации туризма, национальные и региональные организации, транспортные агентства и туроператоров, отели, страховые компании и других представителей туристской сферы. Ежегодно «ITB Berlin» посещает около 10 тыс. участников из 180 стран мира.

Харьков представлен на национальном стенде вместе с Киевом, Одессой, Львовом и Черновцами. Представители Харьковского городского совета приняли участие в семинарах, симпозиумах, круглых столах и провели ряд встреч с целью повышения имиджа города и налаживания сотрудничества.



В частности, 8 марта пройдет презентация «Visit Ukraine», во время которой харьковская делегация представит туристический потенциал города, поделятся с коллегами опытом и инновационными наработками в турсфере.

«Участие в международной выставке дает возможность презентовать Харьков как туристический город и город для ведения бизнеса широкому кругу профессионалов», - подчеркнули в Департаменте международного сотрудничества.



Отметим, что «ITB Berlin» - одна из крупнейших туристических выставок, которая ежегодно проводится в Берлине, начиная с 1966 года.