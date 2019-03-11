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11.03.2019  08:45   

Харьков вошел в туристический ТОП-3 Украины

По количеству посещений иностранных туристов Харьков вошел в ТОП-3 городов Украины.


// ukrinform.ua

Об этом  на Международной туристической выставке ITB-2019, проходившей в Берлине, рассказала заместитель директора департамента международного сотрудничества Харьковского горсовета Юлия Згурская.

«Буквально на прошлой неделе получили информацию от Минэкономразвития, согласно которой Харьков вошел в ТОП-3 мест по количеству посещений иностранных туристов: более 1,2 миллиона иностранных туристов и более 5 млн украинских», – сообщила Згурская.

Почти на треть возрос интерес туристов в гидах, отметила она. Сейчас идет работа по «наполнению» их турпакетов языков: кроме украинского, русского и английского вводятся немецкий, китайский, турецкий.

В Харькове 5 основных туристических тем: город исторического наследия и первая столица Украины, столица конструктивизма в архитектуре (это интересно, например, китайским туристам, о чем было заявлено на недавней выставке в китайском Тяньцзине) город интеллектуалов, науки и инноваций; город молодежи; город бизнеса, а также семейного отдыха. В частности, в Харькове открываются новые места отдыха, такие как Парк Горького, который входит в 15 лучших парков Европы, в ближайшее время откроется зоопарк, который будет отвечать всем европейским нормам.

Згурская отмечает, что «добавить» в сфере туризма в последнее время удалось, не в последнюю очередь, благодаря кооперации городов и созданию совместного комбинированного турпродукта, например, с городами других регионов – Киевом, Львовом, а также востока страны, в частности, Запорожьем, Днепром.

Источник:   Укринформ
 Тэги:  туризм, топ, рейтинг, харьков
 
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