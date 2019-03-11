Харьковчанам расскажут об Илье Репине

12 марта в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится очередная лекция о творчестве Ильи Репина.
В цикле лекций «Репин: неизвестный художник» будут представлены результаты исследований Александра Шило, касающихся различных аспектов поэтики и художественного метода Ильи Репина: приемы театрализации в его искусстве, диалектика «внешней» и «внутренней» позиций в процессе создания образов, свойственная художнику органика творчества. Будут рассмотрены малоизученные, а подчас и вовсе не изученные страницы творчества великого художника.
Начало мероприятия – в 17:00. Вход – свободный.
Справка. Александр Шило - доктор искусствоведения, профессор. Член Ассоциации искусствоведов (1992), Союза художников Украины (1992). Опубликовал свыше 350 научных и критических работ.
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