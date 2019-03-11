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11.03.2019  12:49   

Ретроспективная выставка пройдет в Харькове

В Художественном музее презентуют ретроспективную выставку харьковских художников.


Ретроспективная выставка пройдет в Харькове
 Открытие экспозиции состоится 13 марта в 16:00.
 
Гостям мероприятия презентуют работы Евгения и Ларисы Надеждиных из семейной коллекции, принадлежащей сыну супругов.
 
На выставке будут экспонироваться созданные художниками второй половины XX-нач.XXI ст. станковые работы, выполненные в различных техниках – масло, акварель, тушь, перо, карандаш, линогравюра, гризайль.
 
Жанровый диапазон представленных композиций весьма широк – пейзаж, натюрморт, портрет.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, ретроспектива, харьков
 
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