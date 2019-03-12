Мягкие объекты Романа Минина презентуют в проекте «Золото нации»

12 марта в Харьковской муниципальной галерее состоится презентация третьей части проекта популярного украинского художника Романа Минина «Золото нации».
Начало мероприятия – в 17:00.
Автор покажет экспонаты, которые имеют отношение к концептуальному искусству в разные периоды его творчества, – инсталляции, мягкие объекты, видео– и фотоархив.
Отметим, проект «Золото нации» проходит в Харьковской муниципальной галерее с 21 февраля по 18 марта. Выставка разделена на три части: промонументальная живопись, экспрессивная живопись и концептуальное творчество.
На закрытии общего проекта в понедельник, 18 марта, пройдет вечер-презентация новой идеи Романа Минина – организации «Посольство художников». Начало – в 19:00.
Справка. Роман Минин – современный украинский художник. В 2008 году окончил Харьковскую академию дизайна и искусств. В 2009 году получил медаль «Талант и призвание» Всемирного альянса «Миротворец». Принимал участие во многих престижных выставках и фестивалях. Совместно с Харьковской муниципальной галереей организовал фестиваль «Street art».
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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