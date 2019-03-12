Главная Новости Культура и Туризм Мягкие объекты Романа Минина презентуют в проекте «Золото нации»
12.03.2019  08:23   

Мягкие объекты Романа Минина презентуют в проекте «Золото нации»

12 марта в Харьковской муниципальной галерее состоится презентация третьей части проекта популярного украинского художника Романа Минина «Золото нации».


// РЕДПОСТ

Начало мероприятия – в 17:00.

Автор покажет экспонаты, которые имеют отношение к концептуальному искусству в разные периоды его творчества, – инсталляции, мягкие объекты, видео– и фотоархив.

Отметим, проект «Золото нации» проходит в Харьковской муниципальной галерее с 21 февраля по 18 марта. Выставка разделена на три части: промонументальная живопись, экспрессивная живопись и концептуальное творчество.

На закрытии общего проекта в понедельник, 18 марта, пройдет вечер-презентация новой идеи Романа Минина – организации «Посольство художников». Начало – в 19:00.

Справка. Роман Минин – современный украинский художник. В 2008 году окончил Харьковскую академию дизайна и искусств. В 2009 году получил медаль «Талант и призвание» Всемирного альянса «Миротворец». Принимал участие во многих престижных выставках и фестивалях. Совместно с Харьковской муниципальной галереей организовал фестиваль «Street art».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, минин, золото нации, харьков, муниципалка
 
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