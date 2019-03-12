12.03.2019 15:31

В Харькове открывается выставка детского творчества «Весняні паростки»

С 13 марта по 4 апреля в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка детского творчества «Весняні паростки».



// cultura.kh.ua

Свои работы представляет образцовый художественный коллектив студии декоративно-прикладного искусства «ДеАртис» КЗ «Дворец детского и юношеского творчества «Исток» Харьковского городского совета».

На выставке можно будет увидеть работы из керамики, эскизы росписи декоративных тарелок, живопись, графику, декоративно-прикладное искусство.



Открытие выставки – 13 марта в 16.00. Вход свободный.

Справка. Студия «ДеАртис» основана выпускницей Харьковского Худпрома Викторией Астаповой 30 лет назад. а годы существования студии более 100 ее выпускников стали специалистами в области дизайна, скульптуры и архитектуры.



В студии занимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет.



Воспитанники студии – постоянные участники и победители выставок, конкурсов городского, областного и всеукраинского уровней. Неоднократно проходили выставки студии «ДеАртис» в Харьковском художественном музее в рамках проекта поддержки одаренной молодежи, галерее современного искусства «АС», Доме художника.