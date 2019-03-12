В Харькове открывается выставка детского творчества «Весняні паростки»

С 13 марта по 4 апреля в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка детского творчества «Весняні паростки».
Свои работы представляет образцовый художественный коллектив студии декоративно-прикладного искусства «ДеАртис» КЗ «Дворец детского и юношеского творчества «Исток» Харьковского городского совета».
На выставке можно будет увидеть работы из керамики, эскизы росписи декоративных тарелок, живопись, графику, декоративно-прикладное искусство.
Открытие выставки – 13 марта в 16.00. Вход свободный.
Справка. Студия «ДеАртис» основана выпускницей Харьковского Худпрома Викторией Астаповой 30 лет назад. а годы существования студии более 100 ее выпускников стали специалистами в области дизайна, скульптуры и архитектуры.
В студии занимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет.
Воспитанники студии – постоянные участники и победители выставок, конкурсов городского, областного и всеукраинского уровней. Неоднократно проходили выставки студии «ДеАртис» в Харьковском художественном музее в рамках проекта поддержки одаренной молодежи, галерее современного искусства «АС», Доме художника.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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