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12.03.2019  15:31   

В Харькове открывается выставка детского творчества «Весняні паростки»

С 13 марта по 4 апреля в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка детского творчества «Весняні паростки».


// cultura.kh.ua

Свои работы представляет образцовый художественный коллектив студии декоративно-прикладного искусства «ДеАртис» КЗ «Дворец детского и юношеского творчества «Исток» Харьковского городского совета».

На выставке можно будет увидеть работы из керамики, эскизы росписи декоративных тарелок, живопись, графику, декоративно-прикладное искусство.

Открытие выставки – 13 марта в 16.00. Вход свободный.

Справка. Студия «ДеАртис» основана выпускницей Харьковского Худпрома Викторией Астаповой 30 лет назад. а годы существования студии более 100 ее выпускников стали специалистами в области дизайна, скульптуры и архитектуры.

В студии занимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет.

Воспитанники студии – постоянные участники и победители выставок, конкурсов городского, областного и всеукраинского уровней. Неоднократно проходили выставки студии «ДеАртис» в Харьковском художественном музее в рамках проекта поддержки одаренной молодежи, галерее современного искусства «АС», Доме художника.

Источник:   ХООМЦКИ
 Тэги:  выставка, харьков
 
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