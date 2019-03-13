Писанки, дряпанки, травленки, восковки: в Харькове откроется традиционная пасхальная выставка

21 марта в Областном центре культуры и искусства откроется выставка писанок «Вікно у Дивосвіт».
Торжественное открытие выставки в 16:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа. Вход - свободный.
В экспозиции будет представлена коллекция копий писанок профессора Николая Сумцова, а также более 700 работ современных мастеров, членов Харьковского городского клуба писанкарства имени Аллы Овчаренко.
Посетители увидят традиционные украинские писанки и различные виды орнаментированных яиц, среди которых и деревянные яйца с резьбой и инкрустацией, и расписанные на керамике, и даже бисерки-восковки. Гармоничным дополнением к писанкам станут картины на весеннюю тематику художницы и члена клуба писанкарства Татьяны Золотаревой.
Справка. Харьковский городской клуб писанкарства был создан при Центре «Слобожанщина» в 1993 году. Клуб возглавила Алла Павловна Овчаренко (1939-2013), преподаватель изобразительного искусства, талантливый организатор и педагог. Объединив вокруг себя харьковчан разного возраста и профессий, от учащихся до пенсионеров, она стала для них не только наставником в писанкарстве, но и другом на всю жизнь, и именно поэтому клуб имеет ее имя.
Благодаря сотрудничеству с членом Харьковской организации Союза дизайнеров Украины Викторией Анистаровой, к каждой выставке создаются неповторимые композиции, сочетающие народные традиции с современными тенденциями.
Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны использовать всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы.
Утро и день будут облачными, а к вечеру погода прояснится. Без существенных осадков.
13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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