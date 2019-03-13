13.03.2019 17:02

Цветные путешествия Нины Вербук покажут на выставке в Харькове

С 15 по 31 марта в Художественной галерее им. Г. Семирадского пройдет юбилейная выставка Нины Вербук «Цветные путешествия».



// Facebook/siemiradzki.gallery

Выставка посвящена 100-летию основателю Пархомовского художественного музея Афанасию Федоровичу Луневу.



Торжественное открытие выставки состоится 15 марта в 16:00 по адресу: площадь Свободы, 6, Северный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина (вход со стороны здания Госпрома). Вход свободный.



На выставке «Цветные путешествия» художница представляет преимущественно работы последних десяти лет, большинство которых для широкой общественности демонстрируются впервые.



Диапазон творчества худохницы достаточно широк - портрет, натюрморт, пейзаж, бытовая картина, отмечают организаторы выставки. В ее произведениях простые повседневные сюжеты демонстрируют романтический мечтательный мир героев.



Поэтичность и гармонию жизни художница воплощает в красивых женских образах. Через образы своих героинь Нина Вербук творит мир - мечтательный, поэтический, цельный и гармоничный.