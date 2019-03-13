Главная Новости Культура и Туризм Цветные путешествия Нины Вербук покажут на выставке в Харькове
13.03.2019  17:02   

Цветные путешествия Нины Вербук покажут на выставке в Харькове

С 15 по 31 марта в Художественной галерее им. Г. Семирадского пройдет юбилейная выставка Нины Вербук «Цветные путешествия».


// Facebook/siemiradzki.gallery

Выставка посвящена 100-летию основателю Пархомовского художественного музея Афанасию Федоровичу Луневу.

Торжественное открытие выставки состоится 15 марта в 16:00 по адресу: площадь Свободы, 6, Северный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина (вход со стороны здания Госпрома). Вход свободный.

На выставке «Цветные путешествия» художница представляет преимущественно работы последних десяти лет, большинство которых для широкой общественности демонстрируются впервые.

Диапазон творчества худохницы достаточно широк - портрет, натюрморт, пейзаж, бытовая картина, отмечают организаторы выставки. В ее произведениях простые повседневные сюжеты демонстрируют романтический мечтательный мир героев.

Поэтичность и гармонию жизни художница воплощает в красивых женских образах. Через образы своих героинь Нина Вербук творит мир - мечтательный, поэтический, цельный и гармоничный.

Источник:   Художественная галерея имени Г. И. Семирадского
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.03 Культура и Туризм Моменты из жизни известных людей – на фотовыставке в Харькове 13.03 Культура и Туризм Писанки, дряпанки, травленки, восковки: в Харькове откроется традиционная пасхальная выставка 13.03 Культура и Туризм Ретроспективная выставка пройдет в Харькове
 
 

Видео

Харківський тракторний завод презентував нову модель трактора ХТЗ-248К.20 з двигуном виробництва FPT-IVECO. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 