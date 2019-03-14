Китайский художник представит украинские пейзажи на выставке в Харькове

14.03.2019 14:04

С 21 марта по 6 апреля в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет выставка живописи Чжу Цзяньсюня «Цветное прикосновение».

В экспозиции будут представлены пейзажи и натюрморты, написанные художником Чжу Цзяньсюнем в разных уголках Украины.

Стиль автора значительно отличается от традиционной китайской живописи, отмечают организаторы выставки. Поскольку художник учился в Харьковской государственной академии дизайна и искусств у таких мастеров, как Виктор Ковтун, Юрий Винтаев, Василий Ганоцкий, его творчество близко к харьковской школы живописи, которая несет в себе черты импрессионизма. Но большое внимание и любовь к окружающему миру и повседневности и передача в произведениях состояния «здесь и сейчас», характерные как для китайской живописи, так и для импрессионизма, и есть в творчестве автора своеобразным соединительным мостиком между Востоком и Западом.

Каждая из работ Чжу передает особое настроение. Она наполнена искренним восприятием мира и желанием жить в гармонии с ним. В работах художника природа, что нас окружает, предстает во всей ее красе, изменчивости и разнообразии. А художественные приемы и отображения собственных впечатлений позволяют еще глубже подчеркнуть эти качества.

. Чжу Цзяньсюнь родился в июле 1993 года в Шэньяне, провинции Ляонин, Китайская Народная Республика. С живописью Чжу познакомил дедушка, и под его воздействием маленький художник попал на бюджетное место в государственную школу Сюй Бейхонг в Шэньяне. Позже он переехал в Украину в Харьков, где поступил на кафедру станковой живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств, которую окончил в 2018 г.

Торжественное открытие выставки живописи Чжу Цзяньсюня «Цветное прикосновение» состоится 21 марта в 17:00.

Во время работы выставки пройдет ряд культурологических мероприятий:

22 марта в 17:00 – торжественное открытие выставки репортажной фотографии журналиста и писателя Виталия Михайлова «Кинозвезды. Медиа-персоны. Селебрити».

26 марта в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 3».

27 марта в 17:00 – творческая встреча с харьковской художницей и мастерицей Татьяной Белоус, обладательницей первого места в номинации «декоративно-прикладное искусство» конкурса художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.

2 апреля в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 17. Лектор – доктор искусствоведения Шило А.

3 апреля в 17:00 – встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Что мы знаем и чего мы не знаем о мужчинах. Искусство общения с ними». Часть 7. Лектор - Северина Л.

4 апреля в 17:00 – творческая встреча с автором выставки живописи «Цветное прикосновение» Чжу Цзяньсюнем и преподавателем автора, председателем Харьковской организации Национального союза художников Украины В.Ковтуном.