15.03.2019 19:23

Харьковских художников ждут на Венецианской биеннале

Харьковские художники могут принять участие в 58-й Международной выставке искусств (La Biennale di Venezia), которая будет проходить с 11 мая по 24 ноября в Венеции.



//city.kharkov.ua

Украина на ней представит проект «Падающая тень «Мрії» на сады Джардини».

Как сообщили организаторы, 9 мая в полдень крупнейший в мире грузовой самолет «Мрія» пролетит над Венецией и на несколько секунд бросит тень на сады Джардини. Внутри самолета будет находиться HDD диск с информацией о всех современных художниках, которые согласились принять участие в проекте. Для этого достаточно заполнить анкету по ссылке. Заявки на участие в Венецианской биеннале принимаются до 10 апреля.

Кураторы проекта приглашают художников присоединиться к художественной акции и вместе представить страну на международной арене. «Мы обращаемся ко всем украинским художникам, художницам и художественным группам с предложением стать частью проекта в национальном павильоне Украины. Несмотря на технику, идеи, образование и возраст, приглашаем заполнить анкету и бросить тень «Мрії» на сады Джардини, — отметили кураторы. — Наш проект посвящен переосмыслению понятия мифа, его значения и влияния на украинское современное искусство. Рассказ о Мечте - это аллегорическая форма присутствия в Венеции».

Справка. Венецианская биеннале - одна из ведущих выставок современного мирового искусства, которую оценивает международное жюри. Первая биеннале состоялась в 1895 году. С тех пор она играет ключевую роль в формировании современного искусства и художественной интерпретации событий в мире. Тема нынешней выставки — «May You Live in Interesting Times» («Чтобы вы жили в интересные времена»). Именно в садах Джардини находятся национальные павильоны многих стран-участниц биеннале.