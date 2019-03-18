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18.03.2019  16:48   

В Харькове пройдет Фестиваль греческой культуры

Фестиваль греческой культуры, посвященный Дню Национального Возрождения Греции, пройдет с 23 марта по 20 апреля в Харькове.


//city.kharkov.ua
Откроет фестиваль торжественное собрание, посвященное этому дню, которое пройдет в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Начало – в 13:00. 
 
24 марта состоится мероприятие для детей - «Путешествие по украинской античности», которое пройдет в Школе искусств (ул. Старошишковская, 8). Начало - в 13:00.
 
Кроме того, в рамках фестиваля откроется планшетная фотовыставка «Без правил, без границ. Андреас Эмбирикос (1901-1975)», состоятся литературный вечер, посвященный 110-летию со дня рождения греческого поэта, писателя и драматурга Янниса Рицоса, а также просмотр художественного фильма греческого кинорежиссера «Пираты Эгейского моря». 
 
Завершится фестиваль 20 апреля концертом произведений греческих композиторов, который состоится в Харьковской областной филармонии. Начало – в 18:30.
 
Фестиваль организован Общественной организацией «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Мероприятия проводятся при поддержке Посольства Греческой Республики в Украине, Одесского филиала Греческого фонда культуры, Благотворительной организации «Фонд Бумбураса», Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета и Школы искусств.
 
Справка. Фестиваль греческой культуры посвящен Дню Национального Возрождения Греции, который отмечается ежегодно 25 марта. В этот день греки всего мира отдают почести героям Революции 1821-1829 годов. За восемь лет революции на борьбу за независимость от османского владычества в Греции было мобилизовано около 100 тыс. солдат, около 50 тыс. из них погибли. Однако жертвы не были напрасными: в 1829 году Турция признала независимость Греции, а позже независимость греческого государства признали и другие державы мира.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль, греческая культура, харьков
 
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