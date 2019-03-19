19.03.2019 14:47

В Харькове пройдет Французская весна (ФОТО)

По словам организаторов, в этом году фестиваль посвящен теме цвета, который окружает человека повсюду – в природе, городской среде, в повседневной жизни, он придает выразительности и движение искусству и культуре.



//city.kharkov.ua

Традиционно фестиваль пройдет в 11 городах Украины, в том числе в Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Одессе, Ровно, Черновцах, Харькове.

«Впервые фестиваль «Французская весна» был проведен в 2004 году. Это было спонтанно, сегодня его ожидает как широкая публика, так и профессионалы. Это поистине национальный проект, которым мы дорожим. В такой большой стране, как Украина организовать масштабный фестиваль очень сложно», – отметила во время пресс-конференции в Харькове исполнительный директор Французского Института в Украине Селин Метель.

Так, 29 марта откроет фестиваль «Французская весна» концерт секстета «Музыканты Лувра», который пройдет в Харьковской областной филармонии в рамках «Kharkiv Music Fest».

3 апреля в «Fabrika Space» откроется выставка визуального искусства «Источник» Элеоноры Лубна. Экспозиция будет работать до 21 апреля.

4 апреля харьковчан приглашают на джазовый концерт «Трио Венсана Буржекса», который состоится в Харьковской филармонии. Как отметили организаторы фестиваля, Венсан Буржекс – один из наиболее ярких пианистов Франции. Он исполнит джазовые композиции в тандеме с известным басистом Деррилом Холлом и исполнителем на ударных инструментах Лоуренсом Лезерсом.

14 апреля в «Fabrika Space» состоится встреча с украинским режиссером Игорем Минаевым, который сейчас работает во Франции. Он презентует харьковчанам и гостям города фильм «Какофония Донбасса», который выйдет в широкий прокат только летом 2019 года.

Впервые в рамках «Французской весны» будет реализован и научный проект. Так, 18 апреля в Харьковском планетарии пройдет конференция с Даниэлем Эстроффером – астрономом-исследователем Обсерватории Парижа. Он презентует харьковчанам лекцию «Околоземные астероиды – соседи Земли».

Как отметили организаторы, изюминкой фестиваля станет популярный во Франции уличный спектакль «Три тотема», который французские актеры продемонстрируют 20 апреля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького (начало - в 19:30). «Гигантские силуэты в белых одеяниях будут скользить между зрителями. Легкими и непринужденными движениями они оживают и начинают танцевать. Это действо – настоящая феерическая прогулка персонажей высотой более трех метров в легких костюмах, которые раздуваются от ветра. Они будут гулять по парку, развлекая взрослых и маленьких посетителей», - рассказали организаторы.

Завершится фестиваль 25 апреля концертом органной музыки «Поэзия музыки», который пройдет в Харьковской областной филармонии.

Организаторы фестиваля - Французский Институт в Украине и сеть заведений «Альянс Франсез».