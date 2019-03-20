20.03.2019 16:49

Скрипки в подарок от Ассии Ахат: известная исполнительница посетила музыкальную школу №12

Музыкант Ассия Ахат 20 марта передала Детской музыкальной школе №12 им. К.И. Шульженко три скрипки.



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Известная скрипачка посетила Харьков с социальной акцией в поддержку развития детского музыкального образования и популяризации скрипичной музыки.

Состоялся концерт учащихся школы, которые смогли также пообщаться с Ассией Ахат и задать ей интересующие вопросы. Детям передали скрипки специально для начального обучения игры на инструменте.

«С проблемой отсутствия инструментов в музыкальных школах сталкивается каждый ребенок, который хочет заниматься музыкой на профессиональном уровне. Это становится для многих детей и родителей причиной для отказа от игры на скрипке. Поэтому я считаю очень важной нашу акцию — не только вдохновить и познакомить детей с классическим звучанием скрипки, но и дать им возможность овладеть инструментом», - сказала Ассия Ахат.