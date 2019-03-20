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20.03.2019  16:49   

Скрипки в подарок от Ассии Ахат: известная исполнительница посетила музыкальную школу №12

Музыкант Ассия Ахат 20 марта передала Детской музыкальной школе №12 им. К.И. Шульженко три скрипки.


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Известная скрипачка посетила Харьков с социальной акцией в поддержку развития детского музыкального образования и популяризации скрипичной музыки.
 
Состоялся концерт учащихся школы, которые смогли также пообщаться с Ассией Ахат и задать ей интересующие вопросы. Детям передали скрипки специально для начального обучения игры на инструменте. 
 
«С проблемой отсутствия инструментов в музыкальных школах сталкивается каждый ребенок, который хочет заниматься музыкой на профессиональном уровне. Это становится для многих детей и родителей причиной для отказа от игры на скрипке. Поэтому я считаю очень важной нашу акцию — не только вдохновить и познакомить детей с классическим звучанием скрипки, но и дать им возможность овладеть инструментом», - сказала Ассия Ахат.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ассия ахат, подарила скрипки, харьков, музыкальная школа №12
 
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