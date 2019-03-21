21.03.2019 19:59

«Kharkiv Fashion 2019» стартовал в Первой Столице

Финал Всеукраинского конкурса «Start Fashion» проходит сегодня, 21 марта, в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019».



//city.kharkov.ua

В финале конкурса принимают участие 35 молодых дизайнеров со всей Украины, в том числе участник из Копенгагена (Дания). Всего же, по словам организаторов, на проект было подано 133 заявки из 18 регионов Украины.

Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, в этом году конкурс проводится уже третий раз, и с каждым годом его масштабы возрастают, как и количество участников.

«Основная задача этого конкурса - дать молодым дизайнерам возможность бесплатно реализовать свой потенциал и творческие идеи. При этом важно не просто отпустить молодого дизайнера в свободное плавание, а сделать так, чтобы он и дальше продолжал развиваться и стал настоящим дизайнером, известным в Украине и Европе. Также хочется, чтобы в дальнейшем его работы, которые он презентует в других странах, прославили наш Харьков», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Модельер Константин Пономарев, который входил в состав жюри отборочного тура конкурса, а также оценивает участников сегодня, отметил, что выбрать финалистов было сложно. Большинство представленных эскизных вариантов вызвали у жюри большой интерес. «Иногда мы шли на авантюру, и нам было интересно увидеть некоторые работы вживую, поскольку эскизы вызывали некоторые вопросы. Поэтому мы дали возможность людям показаться по максимуму. И, как художник, сегодня я жду от молодых дизайнеров взрыва эмоций», - сказал модельер.

В числе участников конкурса – новичок в мире моды Анастасия Снадная. 11 лет девушка занималась музыкой и всего полгода назад стала осваивать профессию дизайнера. Сегодня у Анастасии – первый показ. Она презентует коллекцию «Забияки».

«Своей коллекцией я пытаюсь пропагандировать у молодых людей идею быть самим собой. Если у тебя есть желание что-то сделать – делай это, меняй мир к лучшему. Не бойся экспериментировать, быть смешным и нетривиальным. Я хотела это подчеркнуть при помощи исторических персонажей: Коко Шанель, Черчилль, Дали. Это те люди, которые не боялись ничего и поменяли ход истории», - отметила Анастасия Снадная.

Отметим, конкурс молодых дизайнеров проходит в шести номинациях: «Street Fashion» (коллекции одежды prêt-a-porte, разработанные для повседневного использования), «National Style» (коллекции по народным мотивам любой страны мира), «De Luxe» (одежда для торжественных событий, вечерние платья), «Eco Style» (коллекции одежды из вторичных материалов), «Semicouture» (конкурс одного костюма, целостного художественного образа) и «Free Style» (коллекция одежды в свободном стиле).

Напомним, также в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019» 22 и 23 марта пройдут показы, где свои коллекции представят не только известные харьковские модельеры, но и дизайнеры со всей Украины, среди которых - участники «Ukrainian Fashion Week», а также гости из других стран. Кроме профессиональных моделей, в модных показах примут участие модели «plus size», девушки на инвалидных колясках, слабослышащие дети, также на подиум выйдут футболисты.

Помимо традиционных показов, в эти дни гостей ждет бизнес-форум «Kharkiv Fashion Business Forum-2019», который будет включать в себя лекции ведущих экспертов модной индустрии Украины, мастер-классы и прочее. В течение всего «Kharkiv Fashion» будет работать дизайн-маркет (торгово-выставочные зоны отечественных и зарубежных модельеров и производителей одежды), а также творческая зона для детей.

Отметим, проект «Kharkiv Fashion» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе общественной организации «Харьковский кластер легкой промышленности и дизайна» под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

В 2018 году в конкурсе «Start Fashion» приняли участие около 100 молодых дизайнеров из 14 регионов Украины.