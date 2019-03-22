В Харькове открылась выставка фотографий, не подвластных времени (ФОТО)

С 22 по 31 марта в Муниципальной галерее проходит выставка фотографий конца XIX – начала XX века «Красота, написанная светом».
Координатор проекта Владимир Оглоблин предоставил для экспозиции снимки из своей личной коллекции, которую собирал долгие годы. Кроме этого фотографии для выставки были любезно предоставлены известными коллекционерами и владельцами семейных альбомов, музеями, городскими и государственными архивами.
Выставка представлена зрителю, как образец высокого фотографического искусства выдающихся мастеров «светописи», которые работали в нашем городе.
В экспозицию вошли 30 работ неизвестных, но не менее выдающихся мастеров, оставивших замечательное наследие – фотографии своих современниц.
Выставка будет работать без выходных, с 11.00 до 19.00.
23 марта в 16.00 фотограф Владимир Оглоблин проведет экскурсию по экспозиции.
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По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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