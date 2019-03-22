22.03.2019 13:31

В Харькове открылась выставка фотографий, не подвластных времени (ФОТО)

С 22 по 31 марта в Муниципальной галерее проходит выставка фотографий конца XIX – начала XX века «Красота, написанная светом».



// Facebook/Муниципальная галерея

Координатор проекта Владимир Оглоблин предоставил для экспозиции снимки из своей личной коллекции, которую собирал долгие годы. Кроме этого фотографии для выставки были любезно предоставлены известными коллекционерами и владельцами семейных альбомов, музеями, городскими и государственными архивами.

Выставка представлена зрителю, как образец высокого фотографического искусства выдающихся мастеров «светописи», которые работали в нашем городе.

В экспозицию вошли 30 работ неизвестных, но не менее выдающихся мастеров, оставивших замечательное наследие – фотографии своих современниц.

Выставка будет работать без выходных, с 11.00 до 19.00.

23 марта в 16.00 фотограф Владимир Оглоблин проведет экскурсию по экспозиции.



Фото: Facebook/Муниципальная галерея