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22.03.2019  17:58   

В Бузке – Весенняя выставка

С 22 по 31 марта в галерее «Бузок» пройдет выставка Натальи Роспутько (Чеботаревой) «Весенняя».


// Facebook /Buzokk

«Весенняя» – это результат двух лет упорного труда художницы. На выставке присутствуют работы с предыдущей выставки «Греция», также есть работы из серии «Родной край».

«Новизна. Нежность. Неизбежность. Весной все пробуждается, раскрывается, обновляется. Первые солнечные деньки и мы словно в первый раз в жизни видим этот чудесный окружающий нас мир. Вслед за пробуждением природы в нашей душе и теле появляются прекрасные чувства, которые сближают людей и все живое вокруг. Неизбежность в том, что все будет хорошо, несмотря ни на что, жизнь не остановить», – уверена художница.

Картины в пастельных тонах, выполненные в технике масляной живописи, видео работ Натальи и спокойная мелодия – все создает соответствующее настроение, говорят организаторы выставки.

Справка. Наталья Роспутько (Чеботарева) родилась в городе Константиновка Донецкой области. В 2004 году окончила Харьковский государственный педагогический университет им. Г. С. Сковороды и получила полное высшее образование по специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», получив квалификацию учителя изобразительного искусства, организатора прикладного творчества.

За свою творческую жизнь особенно ярко проявила себя как художник-график.

С 2004 года принимает участие во всеукраинских выставках Национального союза художников Украины. С 2015 года организует авторские выставки.

Работы автора хранятся в частных коллекциях Украины, России, Грузии, Польши.

Источник:   ИВЦ «Бузок»
 Тэги:  выставка, харьков
 
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