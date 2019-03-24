24.03.2019 14:01

16-дневный марафон классической музыки KharkivMusicFest-2019 cтартовал в Харькове

В этом году фестиваль состоит из 4-х концертов в восстановленном большом зале Харьковской филармонии, органном зале и ХНАТОБе, а также 8 спецпроектов.



// ХОГА

Торжественное открытие фестиваля состоялось в субботу в большой зале филармонии.



Оркестр, в состав которого вошли 45 солистов-музыкантов из 6 стран, исполнил инструментальную музыку Моцарта - именно этому композитору посвящен нынешний фестиваль.



KharkivMusicFest-2019 включает в себя четыре разножанровых концерта с участием всемирно известных музыкантов, а также ряд событий: лекции, мастер-классы, флешмобы, уличные пианино, детский музыкальный лагерь и тому подобное. Новинкой фестиваля станет серия оперных флешмобов: отрывки из опер Моцарта зазвучат в общественном транспорте и на других самых неожиданных локациях. Связанные с фестивалем активности будут проходить на 20 различных площадках.



Среди мероприятий фестиваля:



- детский музыкальный лагерь Amadeus Camp, в рамках которого во время весенних каникул дети на неделю смогут погрузиться в изучение различных музыкальных произведений, посетить мероприятия фестиваля, пообщаться с музыкантами и ознакомиться с базовыми навыками игры на музыкальных инструментах и ​​основами музыкальной грамоты;



- фестивальный лекторий - серия бесплатных лекций, посвященных центральному композитору KharkivMusicFest-2019 Вольфгангу Амадею Моцарту;



- проект ART PIANO - 10 раскрашенных пианино будут стоять на различных локациях в Харькове, к участию в выступлениях будут приглашать желающих всех возрастов.



Также в рамках KharkivMusicFest впервые в Украине состоится форум для ведущих игроков украинской музыкальной индустрии.