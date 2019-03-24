Главная Новости Культура и Туризм 16-дневный марафон классической музыки KharkivMusicFest-2019 cтартовал в Харькове
24.03.2019  14:01   

16-дневный марафон классической музыки KharkivMusicFest-2019 cтартовал в Харькове

В этом году фестиваль состоит из 4-х концертов в восстановленном большом зале Харьковской филармонии, органном зале и ХНАТОБе, а также 8 спецпроектов.


// ХОГА

Торжественное открытие фестиваля состоялось в субботу в большой зале филармонии.

Оркестр, в состав которого вошли 45 солистов-музыкантов из 6 стран, исполнил инструментальную музыку Моцарта - именно этому композитору посвящен нынешний фестиваль.

KharkivMusicFest-2019 включает в себя четыре разножанровых концерта с участием всемирно известных музыкантов, а также ряд событий: лекции, мастер-классы, флешмобы, уличные пианино, детский музыкальный лагерь и тому подобное. Новинкой фестиваля станет серия оперных флешмобов: отрывки из опер Моцарта зазвучат в общественном транспорте и на других самых неожиданных локациях. Связанные с фестивалем активности будут проходить на 20 различных площадках.

Среди мероприятий фестиваля:

- детский музыкальный лагерь Amadeus Camp, в рамках которого во время весенних каникул дети на неделю смогут погрузиться в изучение различных музыкальных произведений, посетить мероприятия фестиваля, пообщаться с музыкантами и ознакомиться с базовыми навыками игры на музыкальных инструментах и ​​основами музыкальной грамоты;

- фестивальный лекторий - серия бесплатных лекций, посвященных центральному композитору KharkivMusicFest-2019 Вольфгангу Амадею Моцарту;

- проект ART PIANO - 10 раскрашенных пианино будут стоять на различных локациях в Харькове, к участию в выступлениях будут приглашать желающих всех возрастов.

Также в рамках KharkivMusicFest впервые в Украине состоится форум для ведущих игроков украинской музыкальной индустрии.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  фестиваль, kharkivmusicfest, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Культура и Туризм В Харькове пройдет Французская весна (ФОТО) 18.03 Культура и Туризм В Харькове пройдет Фестиваль греческой культуры 01.03 Спорт В Первой столице пройдет ХІV Фестиваль художественной гимнастики «Красота спасет мир»
 
 

Видео

Подкуп избирателей и фальсификация: в ЦИК рассказали об угрозах на выборах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 